ESA pracuje nad nową rękawicą dla astronautów. Będzie mogła kontrolować drony

Póki co projekt jest w fazie konceptu.





Europejska Agencja Kosmiczna zaprezentowała nową koncepcję rękawic kosmicznych, które nie tylko mają chronić astronautów przed próżnią oraz promieniowaniem kosmicznym, ale również. Koncepcja Power Glove została zaprojektowana przez Agatha Medioni z francuskiej firmy Comex – przedsiębiorstwo wykorzystało do konceptu materiału opracowane w ramach finansowanego przez ESA projektu Pextex.Na początku 2019 roku, ESA podpisała umowę z francuską firmą Comex oraz dwoma innymi partnerami: OeWF i DITF. Zgodnie z umową Project Pertex, wszystkie marki mająw przyszłości. Projekty mają również posłużyć do misji wykonywanych bezpośrednio na Księżycu. ESA zakłada, iż do tego czasu będzie można stworzyć chociażby zalążek takich dodatków, jak materiały samoleczące.W ramach aktualizacji postępów, ESA wraz z marką Comex udostępniły zdjęcie nowej koncepcji rękawic kosmicznych, wykonanych przy pomocy materiałów w projekcie Pextex. Nowa rękawica wykracza nieco ponad to, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni – obejmuje ona między innymi sterowanie urządzeniami elektronicznymi przy pomocy gestów. Te mają być z kolei umieszczone na księżycu. ESA twierdzi, że rękawica będzie kompatybilna z małymi dronami tak, aby astronauta mógł wcześniej zbadać daną lokalizację, zanim zdecyduje się do niej przemieścić.Oprócz tego możemy spodziewać się także wbudowanegoNie wiadomo, kiedy i czy w ogóle ESA zdecyduje się stworzyć tego typu rękawicę. Biorąc jednak pod uwagę jej funkcjonalności, to może okazać się, iż będzie to całkiem niezłe rozwiązanie na przyszłość. Raczej dalszą niż bliższą.Źródło: SlashGear