Helikopter NASA gotowy do podróży na Marsa. Kiedy poleci?

Agencja informuje.





Powoli zbliżamy się do daty rozpoczęcia misji NASA w kierunku Marsa. Agencja przetestowała już swój łazik, który trafi na Czerwoną Planetę i poinformowała, że helikopter, który poleci razem z łazikiem w kosmos również jest gotowy do startu. Sam sprzęt będzie przymocowany do dolnej części łazika podczas lądowania,. Pozytywne informacje z NASA są wynikiem przeprowadzonych ostatnio testów.Wspomniane testy zakładały uruchomienie helikoptera i sterowanie nim – śmigłowiec przeszedł pozytywnie ostatni etap testów, w którym jego łopaty były obracane z małą prędkością około 50 obrotów na minutę. Po przylocie na Marsa, sam śmigłowiec będzie obracał ostrzami z prędkością około 2500 razy na minutę,, w celu zbadania jego atmosfery oraz zgromadzenia danych dotyczących lokalizacji przyszłych miejsc badawczych.Mały śmigłowiec NASA będzie pierwszym, cięższym od powietrza pojazdem latającym na obcej planecie – to także swoisty sprawdzian dla kolejnych tego typu misji. Śmigłowiec nie będzie odpowiadał jednak za żadne istotne badania naukowe, bowiem inżynierowie chcą po prostu sprawdzić czy koncepcja tego typu pojazdu unoszącego się nad powierzchnią Marsa jest realna do wykonania. Przyszłe misje mogą jednak posiadać już komponentyPlanowo, misja NASA w kierunku Marsa ma– nie posiadamy jeszcze dokładnego dnia, w którym łazik wraz z helikopterem zostaną wysłane na Czerwoną Planetę. Amerykańska Agencja Kosmiczna już teraz podaje jednak, że wszystkie sprzęty zostały przetestowane oraz są gotowe do pracy poza naszą planetą.Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko życzyć inżynierom szczęścia i obserwować start nowego łazika,Źródło: InterestingEngineering