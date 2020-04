Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: nie ma związku między 5G a COVID-19

Apel PIIT.





Nie jestem przekonany co do tego, czy Polska Izba Informatyki i Turystyki jest dla przeciwników wprowadzania technologii 5G źródłem wiarygodnym, ale mimo to wypada z dziennikarskiego obowiązku jej najnowszy komunikat przekazać. W odpowiedzi na pogłoski rozpowszechniane w sieci, PIIT wydała oświadczenie w odniesieniu do rzekomo występującego powiązania pomiędzy epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, a rozwojem infrastruktury 5G.Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji od lat apeluje o usprawnienie przepisów dotyczących rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Ostatnia zmiana limitów PEM i zharmonizowanie ich z wartościami zalecanymi przez UE, ICNIRP oraz WHO (do 61 V/m) to dobry krok w tym kierunku. Konieczne są jednak dalsze działania, ponieważ epidemia COVID-19 pokazuje jak niezbędny jest stały rozwój tej gałęzi komunikacji.Niewydolna i zbyt obciążona sieć może prowadzić do krytycznych sytuacji, w których niemożliwy będzie np. kontakt z oddziałami ratunkowymi co przełoży się wprost na zagrożenie życia obywateli. W wyniku niedziałającej sieci osoby pracujące z domu nie będą mogły też wykonywać swoich obowiązków co spotęguje zapaść w Polskiej gospodarce. Komisja Europejska w obawie przed przekroczeniem możliwości sieci opartych o technologię 4G poprosiła czołowe serwisy streamingowe o obniżenie jakości obrazu, by zachować płynność przekazu bez znacznego pogarszania przepustowości sieci na terenie Europy. Przedłużająca się pandemia może sprawić, że w najbliższych tygodniach takich ograniczeń będzie znacznie więcej.Niestety, koronawirus wstrzymuje jednocześnie konieczny rozwój sieci telekomunikacyjnych i prowadzi do absurdalnych powiązań 5G z wybuchem pandemii COVID-19. Teorie o tym, że objawy osób zakażonych wirusem to efekt działania szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego są nieprawdziwe i mają na celu jedynie szerzenie dezinformacji w społeczeństwie. Żadne rzetelnie przygotowane badania naukowe nie wskazują na powiązania promieniowania niejonizującego, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, z powstawaniem nowotworów i innych chorób. Potwierdza to między innymi Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), która stale bada te zależności.Należy zdać sobie sprawę, że. Systemy sztucznej inteligencji sprawniej i efektywniej wsparłyby lekarzy pracujących nad szczepionką, a robotyzacja i cyfryzacji szpitali ograniczyłoby kontakt z zakażonymi osobami, wspierając jednocześnie placówki w zachowaniu czystości czy dezynfekcji, o wsparciu kwarantanny domowej nie wspominając. Ponadto, gdyby możliwości obecnej sieci były takie, jak w przypadku 5G, straty wywołane przez trwający kryzys mogłyby być znacznie ograniczone, np. poprzez umożliwienie wykonywania zdalnie czynności, które obecnie mogą być wykonywane jedynie w tradycyjny sposób, spowalniając lub nawet wstrzymując niektóre gałęzie gospodarki.Niestety, wiele grup interesów wciąż wykorzystuje strach przed wirusem do siania dezinformacji i napędzania kłamliwych teorii na temat sieci 5G. Jak wielkie emocje towarzyszą rozbudowie sieci 5G niechaj świadczą chociażby wydarzenia w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam niedawno przeciwnicy 5G podpalili trzy maszty telekomunikacyjne , które rzekomo "rozsiewały" wirusa.Źródło: PIIT