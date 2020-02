USA będzie pierwszym krajem, który postawi flagę na Marsie - tak twierdzi Donald Trump

Ambitne plany.





Podczas swojego ostatniego przemówienia, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podzielił się ambicjami w zakresie obecności Amerykanów w kosmosie. Trump jest zdeterminowany, aby to właśnie. Prezydent wezwał także Kongres do zatwierdzenia niezbędnych funduszy na program kosmiczny NASA, aby przyspieszyć oraz umożliwić załogową podróż w kierunku Czerwonej Planety. Zanim to się stanie, NASA ma także otrzymać dodatkowe pieniądze na to, aby posadzić na powierzchni Księżyca astronautów- Proszę Kongres o to, aby w pełni sfinansował program NASA Artemis. Trzeba upewnić się, że następnym mężczyzną oraz pierwszą kobietą na Księżycu będą amerykańscy astronauci. To będzie także platforma startowa do tego, aby upewnić się, że to właśnie Ameryka jest pierwszym narodem, który umieści swoją flagę na Marsie – przekonywał Donald Trump.W marcu 2019 roku NASA zobowiązała się wysłać astronautów na Księżyc. Szef Agencji twierdzi, iż Agencja ponownie stoi przed szansą zrobienia ogromnego kroku dla całej ludzkości.NASA współpracuje z 14 komercyjnym przedsiębiorstwami.– obie marki mają pomóc Agencji w szybszym rozwoju projektów oraz misji skupiających się na wysłaniu człowieka w przestrzeń kosmiczną. NASA pracuje obecnie nad platformą startową nowej generacji oznaczoną jako Space Launch System mającą przyspieszyć kolejne podróże kosmiczne. W ubiegłym roku Agencja zaprezentowała nowe, ulepszone skafandry kosmiczne, które będą noszone podczas wyprawy na Księżyc.Jest na razie za wcześnie, aby o tym mówić.Można się jednak spodziewać, że w kwestii tej misji poznamy więcej szczegółówŹródło: DT