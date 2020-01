Nowy Hummer jest elektryczny, a jego osiągi są nie z tej ziemi

Ikona motoryzacji w nowym wydaniu.





Hummer od zawsze traktowany był jako pojazd ikoniczny. Bazujący na stworzonym jeszcze w 1980 roku na potrzeby armii amerykańskiej pojeździe HMMWV, cywilny jego wariant sprzedawany był pod nazwami Hummer H1, H2, H3 i H3T. Był tym, z czym wielu z nas kojarzą się amerykańskie samochody terenowe, pick-upy i SUVy - wielką, wulgarną, hałaśliwą bestią o irracjonalnie małym wnętrzu i. Modnym gadżetem. Nowy Hummer jest zupełnie inny.Hummer EV zadebiutuje 20 maja 2020 roku, ale już teraz poznaliśmy na jego temat kilka ciekawych informacji. Wiemy, że sprint od 0 do 60 mil na godzinę (ok. 96 km/h) zajmie mu 3 sekundy. Wiemy też, że moment obrotowy będzie wynosił zawrotne 11 500 Nm. Hummer dalej będzie potworem, ale zarazem w niczym nie będzie przypominał smrodliwego, głośnego samochodu, którego tworzono do tej pory na przestrzeni minionych lat.Hummer do tej pory często padał wyborem gwiazd showbiznesu i celebrytów. Był pewnego rodzaju demonstracją tego, na jakie życie może pozwolić sobie ktoś, dla kogo nie ma znaczenia to czy jego auto pali 5 czy 50 litrów na 100 kilometrów. Hummer mówił:Czy ten sam pojazd z silnikiem elektrycznym będzie cieszył się równie wielką popularnością? Fani motoryzacji krytykują GMC, ale to nie oni są grupą docelową nabywców Hummera EV. Auto wciąż będzie wielkie i absurdalne. Może to wystarczy?Zastanawia mnie kilka kwestii związanych z nowością od GMC, ale najbardziej intryguje mnie zasięg tego pojazdu. W tak wielkim aucie można zastosować w teorii sporo akumulatorów, ale co to da, skoro sam pojazd jest szalenie ciężki, a ze względu na osiągi zużycie energii będzie z pewnością zawrotne? Jeśli Hummera EV traktowalibyśmy jako samochód do jazdy po mieście, to zasięg na poziomie 200 km byłby akceptowalny. Pytanie brzmi: kto Hummerem będzie ładował się do miasta? Ach tak, zapomniałem, Amerykanie.