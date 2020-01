Premier Polski: "Polska liderem elektromobilności i nowych technologii". Serio?

Kraj mlekiem i miodem płynący.





Poczucie humoru nie opuszcza polskich polityków. Premier Mateusz Morawiecki roztaczał piękną wizję nowoczesnej Polski w trakcie swojej wizyty w Berlinie. W trakcie spotkania z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel, polityk podkreślał, że Polska jest liderem elektromobilności, nowych technologii, a także działań zmierzających do poprawy kwestii ochrony środowiska."Pani kanclerz z dużym zrozumieniem patrzy na nasz miks energetyczny, a ja z kolei zwróciłem uwagę na elektromobilność, na nowe technologie, czyli to, gdzie, które też się przyczyniają do poprawy ochrony środowiska, zmniejszenia emisji CO2" – mówił polski prezes Rady Ministrów.Wydawało się, że w listopadzie ubiegłego roku zatwierdzono stawki dopłat do samochodów elektrycznych . Polacy mieli liczyć na zwrot w wysokości do 37 500 złotych w przypadku aut elektrycznych sprzedawanych w cenie 125 000 złotych brutto oraz nawet 90 000 w przypadku aut napędzanych wodorem w cenie do 300 000 złotych brutto. Dopłaty, które miały ruszyć w grudniu do teraz nie wystartowały, gdyż pominięto kwestie związane z podatkami. Dopłaty wstrzymano, a teraz dopłaty... obniżono o połowę!Polacy mogą liczyć naw przypadku aut elektrycznych. Powód? Przedstawiciele strony rządowej uważają, że samochody tego typu potaniały i nie ma sensu stosować zakładanych jeszcze miesiąc wcześniej stawek. Tak po prostu.A jeśli uwierzyliście w milion elektryków w Polsce do 2025 roku, to po prostu daliście się nabrać. Rząd już dawno wycofał się z tych obietnic W Polsce istnieje garść całkiem prężnie działających podmiotów, które pozytywnie zaskakują innowacjami. Dość powiedzieć, że mamy w Polsce pierwsze sklepy bezobsługowe , które skutecznie omijają ustalony przez rząd zakaz handlu w niedzielę. Czasem ktoś zostanie w nich uwięziony , ale hej! Nic nie jest doskonałe. Nie dalej jak wczoraj informowaliśmy także o przejeździe pierwszego autonomicznego tramwaju w Polsce, który odbył się w Krakowie . Jestem ciekaw ilu z Was jest w stanie wymienić pięć projektów związanych z nowymi technologiami i elektromobilnością, które prężnie działają lub rozwijają się i za które odpowiada obecna władza.Tego to nawet szkoda komentować. Posłużę się mapą 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie stworzoną przez WHO z grudnia 2018 roku. Możecie oczywiście wierzyć, że od tamtego czasu wiele się zmieniło.We sierpniu 2019 roku prognozowano, że z urządzeń transportu osobistego (UTO) korzystało nawet 10% Polaków. Rząd postuluje od dawna zmiany w prawie , które regulować mają poruszanie się UTO w przestrzeni publicznej. Hulajnogi elektryczne miałyby poruszać się po drogach rowerowych z prędkością do 25 km/h, a ich waga nie może przekraczać 20 kg. Jednocześnie na rowerze miejskim z baterią elektryczną ważącym ponad 20 kg można będzie śmigać nawet 50 km/h i nikomu nic do tego. Ograniczenia mają dotyczyć także mocy silników hulajnóg, szerokości, czy nawet długości.Powiedzcie mi proszę jak interpretować słowa Mateusza Morawieckiego? Dlaczego polska jest liderem elektromobilności i nowych technologii? Czego kraje zachodniej Europy takie jak Niemcy mogłyby nauczyć się od nas w tym zakresie?