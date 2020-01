Gigantyczny chiński teleskop rozpoczął swoją pracę. Ma znaleźć życie poza Ziemią

Poszukiwania: czas start.





Największy i jednocześnie najbardziej czuły, chiński radioteleskop rozpoczął swoje działanie.po wielu miesiącach testów w końcu jest gotowa do użytkowania. To drugi, największy na naszej planecie teleskop – zaraz po. Całość została ulokowana w Guizhou w południowo-zachodnich Chinach. Teleskop FAST oprócz badania konkretnych sygnałów z przestrzeni kosmicznej ma także zająć się poszukiwaniem życia poza naszą planetą.Skrót FAST to nic innego, jak uproszczenie słów Five Hundred Meter Aperture Spherical Radio Telescope. W języku chińskim konstrukcja nazywana jest jako. Sama antena FAST składa się z 4500 pojedynczych paneli odpowiedzialnych za zbieranie oraz przetwarzanie sygnału. FAST pozwala także na kierowanie go w różne części nieba. Co najlepsze, technologia oraz możliwości chińskiego teleskopu będą w pełni otwarte dla zainteresowanych naukowców z całego świata.Li Keija, naukowiec z Peking University twierdzi, iż użytkowanie teleskopu. Chiński teleskop ma także zająć się poszukiwaniem życia znajdującego się poza naszą planetą.. Sam projekt jest stary – powstał już w 1994 roku. Budowa rozpoczęła się jednak dopiero w 2011 roku. Od 2016 roku naukowcy i inżynierowie testowali teleskop. W końcu można powiedzieć, iż został on oficjalnie oddany do użytkowania.Aby zbudować teleskop, inżynierowie musieli. Wokół FAST zbudowano jednak park o tematyce astronomicznej, który ma zachęcić turystów i innych odwiedzających do powiększenia swojej wiedzy.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na pierwsze odkrycia oraz efekty prac tego gigantycznego teleskopu.Źródło: FAST