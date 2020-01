Znamy datę załogowego lotu SpaceX. Symulacja awarii Falcona 9 zakończona sukcesem

Dobre wieści po pomyślnie zakończonym teście.





Wczoraj firma SpaceX odnotowała kolejny historyczny triumf. Ta pomyślnie przeprowadziła bowiem symulowaną awarię rakiety Falcon 9, sprawdzając, czy prawidłowo zadziała system ewakuacji statku kosmicznego Crew Dragon. Jako, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, Elon Musk w końcu zdradził nieco więcej na temat pierwszego planowanego załogowego lotu kapsuły.Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce po przeprowadzonym teście, Elon Musk ujawnił, iż pierwsza załogowa misja z udziałem pojazdu Crew Dragon najprawdopodobniej, czyli między kwietniem a czerwcem. Niemniej, sam sprzęt powinien być gotowy do takiego lotu już w pierwszym kwartale, najpewniej w lutym.W ramach misji, znanej jako, dwaj astronauci NASA, odwiedzą Międzynarodową Stację Kosmiczną przynajmniej na kilka dni. Co ciekawe, wygląda na to, że Demo-2 może być dłuższą misją, niż pierwotnie zakładano.„Jeśli [misja] potrwa dłużej, będziemy musieli przeprowadzić dodatkowe szkolenia dla naszych astronautów, aby faktycznie byli przygotowaniu do robienia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rzeczy, których zgodnie z pierwotnym planem nie mieli robić. Musimy się więc temu przyjrzeć i podjąć decyzję.”, powiedział administrator NASA, Jim Bridenstine.Rzecz jasna, do zapowiedzi SpaceX należy podejść z przymrużeniem oka. W końcu, opóźnienia w branży kosmicznej zdarzają się bardzo często. To dotyczy także SpaceX, które realizowało niejedną koncepcję dłużej, niż zakładały plany. Mamy na myśli na przykład rakietę Falcon Heavy.Źródło: CNBC