Poważna wada bezkasowych sklepów. Klient w Poznaniu uwięziony

Oto dlaczego należy czytać FAQ.





W Polsce powstają kolejne sklepy bezobsługowe . Ten wydawać by się mogło genialny sposób na obejście zakazu handlu w niedzielę i umożliwienie Polakom robienia zakupów także w tym dniu tygodnia realizowany jest m.in. przez firmę Take&GO, która swoją pierwszą placówkę bez pracowników otwarła przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu. Sklep ten trafił właśnie po raz kolejny na usta wielu Poznaniaków za sprawą, która miała w nim miejsce w tym tygodniu.Kobieta przechodząca ulicą Półwiejską obok sklepu Take&GO zauważyła w środku mężczyznę, który był w nim... uwięziony. Jak relacjonuje serwis epoznan.pl, obok placówki stała też inna zdenerwowana kobieta, która próbowała dodzwonić się na infolinię firmę. Przechodząca obok pani nie namyślała się długo i weszła do sklepu, pomagając przy tym wyjść mężczyźnie. Ten nie mógł go opuścić, gdyż... rozładował mu się smartfon.W tym miejscu wypada powiedzieć. Osoba pragnąca zrobić zakupy w bezobsługowym sklepie musi mieć na swoim smartfonie aplikację, za pomocą której wchodzi się do sklepu, kasuje poszczególne towary, płaci, a później także opuszcza sklep. Sytuację w rozmowie z WTK wyjaśniał Przemysław Kozera, przedstawiciel firmy Take&GO."Potwierdzamy, że jeden z naszych klientów przez krótki czas nie potrafił opuścić sklepu z powodu rozładowanego telefonu. Był to pierwszy taki przypadek. Sklep w podobnych sytuacjach można opuścić stosując się do instrukcji na ekranach kasowych, korzystając z zakładki FAQ. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje, również te jak postępować w sytuacjach problemowych. Do ewakuacji w sytuacjach kryzysowych służy duży zielony przycisk umieszczony na ścianie przy wyjściu", tłumaczy Przemysław Kozera.Moim zdaniem firmy prowadzące sklepy bezobsługowe powinny lepiej informować konsumentów w kwestii tego, co powinni oni robić w sytuacji awaryjnej. Nie sądzę, aby w przypadku pożaru, w panice, ktokolwiek miał czas na czytanie instrukcji na ekranie kasy - informacja o sposobie ewakuacji powinna być moim zdaniem umieszczona w czytelnym miejscu, od razu po pierwszym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika.Korzystaliście już kiedyś ze sklepu bezobsługowego? Jak wrażenia?PS Przypominam, że jedynew 2020 roku, w które można swobodnie robić zakupy, przypadają na:Źródło: WTK