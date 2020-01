Decyzja UOKiK w sprawie dieselgate. Rekordowa kara dla Volkswagena w Polsce

Najwyższa kara w historii UOKiK za naruszenie praw konsumentów.

Firma powinna również opublikować decyzję na swoich stronach internetowych.

Niemiecki koncern Volkswagen stosował w samochodach Volkswagen, Audi, Seat i Skoda produkowanych po 2008 r. oprogramowanie do sterowania silnikiem. W warunkach testowych pozwalało ono zaniżać wartość emisji tlenków azotu. To oprogramowanie rozpoznawało, że samochód znajduje się na stanowisku kontrolnym i obniżało emisję tlenków azotu. Podczas normalnej jazdy była ona zdecydowanie wyższa. Wartości te znacznie odbiegały od tych deklarowanych w materiałach reklamowych i w dokumentach homologacyjnych. Konsumenci zostali wprowadzeni w błąd. Co więcej, koncern wystosował wytyczne dla dealerów, zgodnie z którymi mieli oni nie uwzględniać zasadnych reklamacji konsumentów związanych z poziomem emisji tlenków azotu.Urząd stwierdził, że praktyka trwała 8 lat, a w trakcie postępowania nie było żadnych propozycji ugodowych ze strony spółki. Według prezesa UOKiK, nieprawdziwe informacje w materiałach reklamowych wywołały dezinformację - odwoływały się do proekologicznej postawy Volkswagena, gdy w rzeczywistościUOKiK podaje również, że praktyki zostały zaniechane: spółka nie rozpowszechnia wprowadzających w błąd informacji i wytycznych, które zakwestionował urząd w postępowaniu. Mimo to skutki tej ostatniej praktyki mogą nadal trwać – wiele osób mogło zrezygnować z dochodzenia roszczeń. Poza karą finansową, prezes urzędu nakazał poinformowanie o decyzji wszystkich konsumentów, którzy kupili samochody z grupy VW z silnikiem EA 189 EU 5. Po uprawomocnieniu decyzji UOKiK konsumenci będą mogli łatwo dowieść swoich roszczeń w sądach, walcząc o odszkodowanie.Kara dla Volkswagen Group Polska wyniosła ponad 120 mln zł (120 607 288 zł). Rozstrzygnięcie urzędu, ponieważ przysługuje od niego odwołanie do sądu.Źródło: UOKiK