E-kontrola zbiera żniwo wśród nieuczciwych kierowców. Na czym polega?

603 – tylu kierowców dostanie opłatę dodatkową za nieopłacone parkowanie dzięki pojazdom e-kontroli.

To wynik pierwszego dnia pracy nowego systemu.

Oznacza to, że aż 13 proc. kontrolowanych aut parkowało „na gapę”.

Na ulicach pierwszego polskiego miasta ruszyła, która ma pomóc zaprowadzić porządek w przestrzeni publicznej. Nie chodzi tu o jakieś futurystyczne oddziały prewencji polskiej Policji lub Straży Miejskiej, a elektryczne samochody wyposażone w nowoczesne narzędzia do. Pierwszy dzień działania nowego systemu dał spektakularne rezultaty.Ulice Warszawy przemierzają dwa elektryczne samochody Nissan Leaf, które wyposażono w nowoczesne systemy kontroli SPPN (Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego). Moduł umieszczony na dachach pojazdów automatycznie skanuje tablice rejestracyjne zaparkowanych w mieście aut, przesyłając do systemu dane dotyczące tego, czy ich właściciele uiścili opłaty. ZDM szacuje, żei... dane te wydaje się potwierdzać efekt z pierwszych godzin działania zautomatyzowanej kontroli.Zaledwie w ciągu pierwszych kilkunastu godzin działania systemu, którzy nie wnieśli stosownej opłaty za parkowanie. Stanowili oni aż... 13% wszystkich kontrolowanych pojazdów! Tak, właśnie taki odsetek kierowców zabiera miejsca parkingowe mieszkańcom stolicy, którzy chcieliby zaparkować swoje auta w sposób legalny. Wynikami za pośrednictwem serwisu Twitter pochwalił się oficjalny profil ZDM Warszawa.System działa w bardzo prosty sposób. Zdjęcia rejestrowane przez kamery w pojazdach przesyłane są z końcem dnia do ZDM, a numery rejestracyjne pojazdów w sposób automatyczny porównywane z bazą opłat. Każdy obszar monitorowany jest dwukrotnie w ciągu pięciu minut, co ma postawić kres tłumaczeniom typu: "bo ja w tym czasie akurat kupowałem bilet".Kierowcy, którzy nie opłacili parkowania dostają wezwania do zapłaty dodatkowej - te są generowane przez system. Praca człowieka w trakcie działania e-kontroli ogranicza się do kierowania specjalnym pojazdem, a następnie innej osoby do włożenia generowanego automatycznie wezwania do koperty i jej zaadresowania.ZDM zapewnia, że kontrolerzy SPPN nie stracą pracy i będą nadal działali równolegle z systemem e-kontroli. W przyszłości przewiduje się, że dzięki systemowi e-kontroli kierowcy nie będą musieli wkładać opłaconych biletów parkingowych za szybę.