Od dziś w aptekach w Polsce obowiązują e-recepty

Nadszedł bardzo ważny dzień dla wszystkich polskich pacjentów. To właśnie dziś, 8 stycznia, wszedł w Polsce w życie obowiązek wystawiania przez lekarzy recept w postaci elektronicznej, czyli tak zwanych e-recept. Od teraz pacjenci które założą Internetowe Konto Pacjenta oraz Profil Zaufany będą mogli otrzymać dostęp do recept za pomocą SMSów i e-maili.Zastanawiacie się w tym momencie zapewne co z osobami starszymi, które nie muszą przecież posługiwać się sprawnie komputerami i smartfonami? O nich ustawodawca również pomyślał. Farmaceuci będą mogli wydawać leki także na podstawie wydruków informacyjnych, które drukowane będą z systemu przez lekarzy na życzenie pacjentów w trakcie wizyty.O ile papierową receptę można było zgubić, to recepty elektronicznej zgubić jest nie sposób.Nowoczesne recepty elektroniczne ważne są nawet przez 365 dni (tradycyjne ważne były przez miesiąc). Jedynie antybiotyki należy wykupić w przeciągu 7 dni, a zakup leków immunologicznych wypisywanych na receptę w ciągu 120 dni.Lekarze w formie papierowej wciąż będą mogli wystawiać niektóre rodzaje recept.Wdrożenie nowych rozwiązań na pewno nie utrudni pacjentom dostępów do leków. Nowe przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy po 8 stycznia wystawiali będą recepty papierowe. Mimo to lekarze zachęcani są do przechodzenia na nowe zasady.Chcecie korzystać z e-recept lub chcecie umożliwić korzystanie z nich osobom bliskim? Dowiedzcie się jak założyć Profil Zaufany i dlaczego warto to zrobić Źrodło: Gov.pl