Pierwsze miasto z siecią 5G od Play w Polsce będzie Gdynia

Play zdradza swoje plany.





Kilka dni temu informowaliśmy Was o planach Polkomtela związanych z budową sieci 5G w Polsce . Dziś dowiedzieliśmy się co na 2020 rok szykuje Play. Okazuje się, że 5G od Play wystartuje na początku w Gdyni. Podpisano już w tej sprawie memorandum z władzami miasta, a w uroczystej ceremonii udział brała minister Wanda Buk reprezentująca Ministerstwo Cyfryzacji.Play na mocy podpisanego porozumienia zobowiązało się do uruchomienia sieci 5G na ponad 100 stacjach bazowych. Aukcja na pasmo częstotliwości powyżej 24 GHz jeszcze się nie rozpoczęła, w związku z czym Play początkowo operował będzie na paśmie wykorzystywanym do tej pory przez sieć 4G."Gdynia jest pierwszym polskim miastem, w którym na tak szeroką skalę wprowadzono sieć najnowszej generacji. Jest to możliwe dzięki konsekwentnemu wdrażaniu przez Play rozwiązań technologicznych wykorzystujących istniejące zasoby częstotliwości w paśmie 2100 MHz w modelu współdzielenia częstotliwości. To także ważny moment dla całej branży telekomunikacyjnej w Polsce, gdyż jeszcze nigdy sieć 5G nie została udostępniona w tak dużym zasięgu" - informuje biuro prasowe Play.Tak, dobrze przeczytaliście, w. Aż przypomina się słynna reklama z hasłem "5G Ready", z którego korzystała sieć Play, a które wśród wielu internautów wywołało oburzenie. Należy jednak wiedzieć, iż w podobny sposób sieć 5G wdraża Polkomtel, który rozpoczyna budowę 5G na częstotliwości 2600 MHz.Komisja Europejska chce, by w 2020 roku sieć 5G obejmowała co najmniej jedno miasto każdego kraju członkowskiego. Do 2025 roku powinna ona zagościć we wszystkich dużych miastach oraz na szlakach transportowych. Docelowo sieć 5G ma pozwolić na transfer danych z prędkością 1 Gb/s przy opóźnieniach mniejszych od 5 milisekund.W Polsce do dziś nie wszędzie poprawnie działa 4G...Źrodło: Play