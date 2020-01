Sztuczna inteligencja Google radzi sobie z wykrywaniem raka piersi lepiej niż lekarze

Nowe przydatne narzędzie w walce z groźną chorobą.





Wizualizacja przedstawiająca rozrost raka piersi oraz pojawianie się jego przerzutów. | Źródło: Google

Mimo że rak piersi jest najczęściej występującym rodzajem raka u kobiet, jego wykrywanie nadal sprawia wiele problemów. Wyniki mammografii, czyli badania, które pozwala na jego zdiagnozowanie, często są fałszywie pozytywne. To nie dość wiąże się z niepotrzebnym stresem dla pacjentek, które w rzeczywistości wcale nie są chore, dodatkowo prowadzi do wielu niepotrzebnych zabiegów. Na szczęście, w tej kwestii lekarzom może pomóc sztuczna inteligencja., czyli należąca do Google brytyjska firma zajmująca się rozwojem sztucznej inteligencji, opracowała sztuczną inteligencję, która jest. Ta analizuje zdjęcia mammograficzne dając mniej wyników fałszywie pozytywnych oraz fałszywie negatywnych.SI od DeepMind została wytrenowana z użyciem danych (pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację) pacjentek zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjednoczonych. Mowa o skanach mammograficznych 91 tysięcy kobiet. Po tym treningu model przetestowano, korzystając z odrębnego zestawu danych, dotyczącego 28 tysięcy kobiet.Co ciekawe, wykazano, że w Stanach Zjednoczonych z pomocą sztucznej inteligencji możnapozytywnych o 5,7 procent, a fałszywie negatywnych o 9,4 procent. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii zauważono redukcję wyników fałszywie pozytywnych o 1,2 procent i fałszywie negatywnych o 2,7 procent. Sugeruje to, w Stanach Zjednoczonych rzadziej poprawnie wykrywa się raka piersi. Ciekawe, co pokazałoby zastosowanie omawianej sztucznej inteligencji w Polsce.Warto dodać, że sztuczna inteligencja radziła sobie z procesem diagnostycznym lepiej, mimo że miała dostęp tylko do ostatniego zdjęcia mammograficznego każdej pacjentki. Lekarze mieli z kolei wzgląd do pełnej historii chorobowej pacjentek, w tym wyników wszystkich dotychczasowych badań.Rzecz jasna, wykrywająca raka piersi sztuczna inteligencja od DeepMind jest jeszcze na. Jej twórcy uważają, że potrzeba jeszcze wielu badań oraz dalszej współpracy ze służbą zdrowia w różnych państwach, zanim system będzie można wprowadzić do codziennego użytku.Źródło: Google