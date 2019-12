Oto pierwszy na świecie jacht napędzany wodorem

Czy tak będzie wyglądała przyszłość statków wodnych?





Pierwszy na świecie super-jacht już niedługo może przypłynąć do jednego z wybrzeży na całym świecie. Holenderska firma Sinot zajmująca się projektowaniem jachtów zaprezentowała koncept swojego nowego modelu, k. Tym samym cała konstrukcja jest bardziej przyjazna dla środowiska, w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Cały projekt został stworzony przy współpracy z Lateral Naval Architects.wykorzystując zasilanie bazujące tylko i wyłącznie na ciekłym wodorze oraz ogniwach paliwowych – oznacza to, iż jacht będzie praktycznie nie emitował żadnych zanieczyszczeń do środowiska. Maksymalna prędkość jaką będzie w stanie osiągnąć statek, to, a jego zasięg wyniesie mniej więcej(około 7 tysięcy kilometrów).- Opracowując jacht Aqua kierowaliśmy się stylem życia wymagającego, przyszłego właściciela oraz najnowocześniejszą, dostępną technologią – powiedział projektant Sander Sinot podczas prezentacji konceptu.System jachtu Sinot Aqua będzie opierał się na dwóch, 28-tonowych, izolowanych próżniowych zbiornikach, które mają działać w temperaturze. Skroplony wodór będzie przekształcany w energię za pomocą specjalnych ogniw z membraną wymiany protonów.Wygląd jachtu Aqua jest tak samo imponujący, jak technologie w nim zastosowane. Na pokładzie znajdziemy odkryty basen, miejsce na lądujące helikoptery, a także pełną ofertę w zakresie zabiegów SPA. Aqua zostanie również wyposażony w przestrzeń do jogi, platformę do pływania i pokład plażowy znajdujący się w pobliżu linii wody.Warto pamiętać, iż póki co całość jest jedynie konceptem, który w najbliższym czasie nie trafi do masowej produkcji. Firma Sinot twierdzi jednak, iżnie powiedziano jednak ani słowa.Źródło: Sinot