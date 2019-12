Samochody elektryczne nie są przyszłością - tak twierdzi Honda

Szef marki ma własną opinię.





Takahiro Hachigo, dyrektor generalny Hondy pracuje nad nowym kursem, którym będzie podążał japoński producent samochodów. W przyszłości Hachigo zakłada uproszczenie linii produktów, przegląd procesu produkcyjnego, a także wyrównanie zasobów inżynierskich. W wywiadzie dla Automotive News, dyrektor generalny Hondy podzielił się jednak odważnym założeniem. Według Hachigo,. Hachigo nie sądzi także, iż w najbliższych latach popyt na pojazdy elektryczne wzrośnie na tyle, aby można było mówić o rewolucji.Hachigo wierzy, iż to pojazdy hybrydowe odegrają bardzo poważną rolę na rynku. Do 2030 roku według szefa Hondy ponad dwie trzecie globalnej sprzedaży samochodów. Dyrektor generalny japońskiego przedsiębiorstwa wierzy także, iż to hybrydy są najlepszym sposobem na przestrzeganie przepisów ochrony środowiska na całym świecie. W jednym Hachigo ma rację: celnie punktuje on brak wystarczającej infrastruktury na terenie Europy do obsługi pojazdów w pełni elektrycznych. Jej powstanie to jednak tylko kwestia czasu.Honda zwraca jednak uwagę na to, co dzieje się w Europie. Stary Kontynent jest bowiem rynkiem, na którym samochody elektryczne sprzedają się na lepiej, a konsumenci są otwarci na zmiany. Japoński producent w 2020 rokuoferując zasięg na jednym ładowaniu na poziomie około 200 kilometrów. W kolejce czekają następne pojazdy, które wraz z czasem pojawią się w salonach.Podczas targów CES w Las Vegas, które odbędą się na początku stycznia 2020 roku, Honda zaprezentuje swoją wizję przyszłości oraz auto, które będzie posiadałoTwierdzenia szefa Hondy są dość odważne.Tylko czy pokryją się one z rzeczywistością?Źródło: Electrek