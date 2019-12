Sieci 5G mogą popsuć prognozę pogody

Ups.





Sieci bezprzewodowe nowej generacji 5G to szereg korzyści – od zasięgu aż po większą przepustowość podczas połączenia z internetem. Okazuje się jednak, iż infrastruktura budowana na całym świecie może przełożyć się na stworzenie dość poważnego problemu. Są nim nasze zdolności do pozyskiwania raportów dotyczących pogody.Problem powiązany z 5G i pogodą wynika z samych częstotliwości wykorzystywanych do rozwoju sieci nowej generacji. W niektórych przypadkach pokrywają się one z częstotliwością. Na ten moment nad naszą planetą znajdują się satelity, które są w stanie monitorować wspomniane, drobne wibracje i przekazywać dane na ich temat do agencji pogodowych. Krytyczny element danych jest wykorzystywany przez naukowców do zapewnienia. Cząsteczki pary wodnej wibrują z częstotliwością. To niebezpiecznie blisko siebie.Wprowadzenie sieci bezprzewodowych 5G może sprawić, iż transmitowane przez nie dane zaczną występować jako szum błędnie odczytywany przez satelity monitorujące cząsteczki pary wodnej. Prognoza pogody to nie największy problem. Wspomniane dane są także wykorzystywane do monitorowania oraz zapobiegania katastrofom pogodowym,O poprawę sytuacji walczy w tej chwili między innymi NASA.Niestety na ten moment naukowcom będzie bardzo trudno odfiltrować odpowiednie szumy wytworzone przez infrastrukturę oraz sam sygnał radiowy potrzebny do obsługi szybkich sieci nowej generacji. Warto także pamiętać, iż infrastruktura budowana na częstotliwości 6 GHzTrzeba trzymać kciuki za to, aby naukowcom i inżynierom udało się znaleźć sensowne wyjście z tej sytuacji.Źródło: PhoneArena