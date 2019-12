Mazda 3 z poważnym błędem systemu hamowania! Rusza akcja serwisowa

Bardzo niebezpieczna usterka.





Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w samochodach tworzone są w myśl słusznej idei: zwiększania bezpieczeństwa na drogach. Kolejne regulacje prawne wymuszają na koncernach samochodowych stosowanie kolejnych rozwiązań, które niekiedy - z oczywistych powodów - borykają się z "problemami wieku dziecięcego". Gdy jednak ze względu na usterki system mający poprawiać bezpieczeństwo okazuje się śmiertelnie niebezpieczny, sprawa jest poważna. Taki właśnie(4. generacji).wystartowała właśnie w Stanach Zjednoczonych i objęto nią 35 390 samochodów wyprodukowanych na ten rynek w latach 2019 i 2020. Okazuje się, że przez "błąd programistyczny" system awaryjnego hamowania o nazwiemoże działać nieprawidłowo. Usterka polega na błędnym wykrywaniu nieistniejących obiektów przed pojazdem i aktywowaniu trybu automatycznego hamowania. Domyślacie się zapewne, że takie działanie systemu może doprowadzić do bardzo poważnych wypadków.Mazda zakomunikowała, że do tej pory nie stwierdzono żadnych wypadków śmiertelnych lub takich, w których kierowca wadliwego pojazdu odniósłby obrażenia. Mimo to,. U występowaniu błędu w sieci pisało już do tej pory całkiem pokaźne grono użytkowników japońskiego samochodu, m.in. na Reddicie. System można ręcznie wyłączyć, jednakże ponowne uruchomienie samochodu skutkuje jego ponownym załączeniem.W ramach akcji serwisowej Mazda najpewniej zaktualizuje oprogramowanie samochodu. Samochody z początku produkcji mogą wymagać wymiany całego komputera pokładowego. Wszyscy poszkodowani mają zostać wezwani do warsztatów przed 17 lutym 2020 roku.Na tę chwilę nie wiemy czy usterka tkwi także w samochodach sprzedawanych w Polsce. Na Waszym miejscu zwróciłbym się ze stosownym zapytaniem do dealera, od którego zakupiliście samochód lub prosto do Mazda Polska. Też napisałem do biura prasowego Mazdy i czekam na odpowiedź. Gdy tylko ją dostanę, uzupełnię wpis.Źródło: Mazda