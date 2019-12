Ten prosty sposób pozwala zredukować emisję CO2 ciężarówek o 90%

Ciekawy pomysł z EPFL.





Jako że skutki postępujących za sprawą działalności człowieka zmian klimatycznych stają się coraz dotkliwsze, mile widziane są wszelkie środki, które pozwoliłyby na. Teraz, badacze z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) zaproponowali kolejny taki środek. Doprawy szkoda, że nikt nie powyślał o nim wcześniej.Znacząca część gazów cieplarnianych emitowanych w wyniku działalności człowieka to gazy generowane w sektorze transportu. Co więcej, aż 40 procent gazów cieplarnianych emitowanych w tym sektorze to gazy produkowane przez ciężarówki. Realizacja pomysłu badczy z EPFL pozwoliłaby jednak na zredukowanie ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez ciężarówki aż o 90%.W pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie Frontiers in Energy Research uczeni proponują, aby wyposażyć ciężarówki w specjalny zbiornik. Zbiornik ten byłby umieszczony na dachu pojazdu, a zbierałby on dwutlenek węgla wydmuchiwany z rury wydechowej i zamieniałby by go w ciecz. Tę ciecz można by następnie dostarczać do stacji serwisowych, gdzie mogłaby być wykorzystywana na wiele sposobów, na przykład zamieniana w paliwo.Rzecz jasna, zamiana dwutlenku węgla w ciecz odbywałaby się na drodze chłodzenia go. Oddzielanie go od innych gazów miałoby natomiast miejsce za sprawą specjalnych absorbcyjnych materiałów opracowanych na EPFL.