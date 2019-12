Mobilny internet i zasięg bez operatora. Czy to przyszłość smartfonów?

Tajny projekt Apple.





Mark Gurman z serwisu Bloomberg dotarł do informacji, według których Apple ma przygotowywać specjalny projekt oparty na. Amerykańska firma w ostatnim czasie zatrudniła wielu inżynierów specjalizujących się w łączności oraz technologiach kosmicznych – mieli oni utworzyć specjalny zespół do rozwoju wspomnianych satelit. Celem amerykańskiej firmy jest stworzenie systemu, który pozwoli na dostarczenie. Oczywiście wszystko to za odpowiednią opłatą, jednak bez konieczności korzystania z usług danego operatora.Apple niekoniecznie ma stawiać na własny sprzęt satelitarny, zamiast tego firma miałaby wykorzystać urządzenia odpowiadające za transmisję lub wypożyczać technologię od innych marek. Oprócz dostarczenia samego zasięgu i mobilnego internetu, Apple miałoby także poprawić usługi lokalizacyjne oraz autorską aplikację map. Na pokładzie firmy z jabłkiem w logo miały znaleźć się takie osoby, jak Michael Trel i John Fenwick – obaj Panowie pracowali wcześniej w zespole satelitarno-kosmicznym w Google. Wśród nowych pracowników pojawiły się takżeoraz inżynierowie zna koncie.Pomysł Apple nie mógłby korzystać jedynie z samych satelit – musiałyby one przesyłać dane do stacji naziemnych, a one posłużyłyby jako kolejny most do komunikacji ze smartfonami. Nie jest to jednak niespotykana koncepcja w świecie technologii. Apple może zapewnić w ten sposóbNa ten moment w przeciekach dotyczących satelitarnego programu Apple znajdziemy bardzo dużo niewiadomych.Cała operacja producenta z jabłkiem w logoNo cóż, poczekamy zobaczymy.Źródło: Bloomberg