Technologiczni giganci pozwani za śmierć dzieci w kopalniach kobaltu

Afrykańskie rodziny domagają się odszkodowania.





Źródło: International Rights Advocates

Kobalt to w technologicznym świecie bardzo ważny surowiec. Jest on wykorzystywany przede wszystkim w bateriach litowo-jonowych, które zasilają smartfony, laptopy i inne elektroniczne urządzenia. W związku z tym zapotrzebowanie na ten metal jest bardzo duże. To ogromne zapotrzebowanie wiąże się niestety nie tylko z ryzykiem zużycia złóż pierwiastka w bardzo szybkim tempie, ale również z wieloma nieprawidłowościami w kwestii legalnego zatrudnienia przy wydobyciu., a w szczególności w Demokratycznej Republice Konga, gdzie występują największe na świecie złoża tego metalu. Nie od dziś wiadomo jednak, że w wielu kopalniach kobaltu w tym kraju pracują dzieci, i to bez kasków czy jakichkolwiek zabezpieczeń. Trudno wyobrazić sobie, aby o tym fakcie mieli nie wiedzieć technologiczni giganci, którym wydobywany kobalt jest dostarczany, a jednak ci starają się sprawiać takie wrażenie.Zajmująca się prawami człowieka organizacja International Rights Advocates złożyła w imieniu kilkunastu kongijskich rodzin pozew, w którycho doprowadzenie do śmierci lub kalectwa dzieci zmuszanych do pracy w kopalniach. Część spośród nieletnich zginęła w wyniku przysypania po zawaleniu się ścian kopalni, inni w wyniku powikłań i odniesionych obrażeń.Zgodnie z treścią pozwu,, i to w bardzo niebezpiecznych warunkach, za dolara, góra dwa, dniówki. Zdaniem International Rights Advocates przedsiębiorstwa te dysponują możliwościami technicznymi i środkami, które umożliwiają nadzorowanie sieci dostawców omawianego surowca, a mimo to tych środków nie wykorzystują.Alphabet, Apple, Dell, Microsoft i Tesla otrzymują dostawy kobaltu między innymi od brukselskiej firmy Umicore. Ta z kolei kupuje kobalt od brytyjskiej firmy Glencore, która jest właścicielem części kongijskich kopalń. Co ciekawe, Glencore wydała oświadczenie, w którym zapewnia, że nie toleruje żadnej formy wykorzystywania dzieci do pracy. Rzecznik Della w rozmowie z agencją Reuters powiedział z kolei, iż Dell nie wiedział o wykorzystywaniu dzieci podczas pozyskiwania kobaltu. Pozostałe przedsiębiorstwa zaangażowane w sprawę milczą.International Rights Advocates domaga się odszkodowania dla rodzin zmarłych i poszkodowanych dzieci. Poza tym organizacja pragnie zapewnienia tym poszkodowanym dzieciom opieki medycznej. Kolejnym postulatem jest to, aby Alphabet, Apple, Dell, Microsoft i Tesla podjęły zdecydowane działania w celu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska w miejscach, gdzie w Demokratycznej Republice Konga wydobywany jest kobalt.Chociaż póki co International Rights Advocates, organizacja przygląda się też innym przedsiębiorstwom technologicznym. Jej przedstawiciele wręcz spodziewają się, że liczba firm wymienionych w pozwie wzrośnie.Źródło: International Rights Advocates