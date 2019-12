Zakaz handlu w niedzielę? E tam! W Polsce powstały kolejne sklepy bezobsługowe

Co na to rząd?





Niedziele handlowe w 2020 roku to:

26 stycznia 2020

5 kwietnia 2020

26 kwietnia 2020

28 czerwca 2020

30 sierpnia 2020

13 grudnia 2020

20 grudnia 2020

W 2020 roku w Polsce wprowadzony zostanie całkowity zakaz handlu. Zakupy w niedziele będzie można zrobić jedynie w siedem niedziel w roku.Sytuacja może skomplikować się nie tylko dla właścicieli marketów wielkopowierzchniowych, ale także dla sieci sklepów Żabka, które do tej pory omijają zakaz handlu jako... placówki pocztowe. W Polsce powstają jednak całkiem nieźle wyposażone sklepy, w których można zrobić zakupy w niedzielę., który stoi przy ulicy Katowickiej 67B. W porównaniu do innych placówek handlowych działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Za sklep odpowiada firma Take&GO, która ma nadzieję powtórzyć sukces osiągnięty przez swoją pierwszą placówkę otwartą wcześniej przy ulicy Półwiejskiej. W planach są już kolejne sklepy.W zasadzie równolegle otworzono podwoje całodobowego, bezobsługowego sklepu Carrefour w Warszawie. Zakupy 7 dni w tygodniu robić można w przy ul. Światowida 18, na Białołęce. O ile sklep Carrefoura przypomina nieco zbiór maszyn samoobsługowych, to sklep Take&Go nieco bardziej przypomina tradycyjne miejsce zakupów.W sklepach znaleźć można w zasadzie wszystkie najpotrzebniejsze produkty, w tym produkty dla dzieci i świeże owoce. W placówkach ze względów oczywistych nie sprzedaje się alkoholu. W punktach sprzedaży nie znajdziecie ani jednego pracownika - konsument wszystkie swoje zakupy opłaca w kasach automatycznych.Nie wiem czy jesteście tego samego zdania, ale jeśli sklepy samoobsługowe zastąpią z czasem sklepy tradycyjne, to przepisy mające na celu m.in. ochronę dóbr pracowników sklepów doprowadzą do mocnego przetrzebienia tego rynku pracy. Po co bowiem zatrudniać pracowników, skoro konsument może obsłużyć się sam, a dana placówka działać 7 dni w tygodniu? A może sklepy samoobsługowe również nie będą mogły funkcjonować w niedzielę? Powód zawsze się znajdzie.