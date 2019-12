Biedronka 2077. Szkolenia pracowników znanej sieci sklepów wchodzą na nowy poziom

System podtrzymywania życia aktywowany.





Sieć sklepów Biedronka może nie szczyci się najlepszym dostępem do wyjść ewakuacyjnych, najszybszą obsługą klienta lub najprzestronniejszymi wnętrzami sklepów, ale być może ma najnowocześniejszy w Polsce system szkolenia pracowników. Biuro prasowe firmy pochwaliło się właśnie, że rozpoczęło edukowanie swojej załogi przy pomocyw 8 sklepach w Polsce."Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie - wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób.", czytamy w komunikacie.Pracownicy sklepów w Bydgoszczy, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Łodzi, Koszalinie, Warszawie i Zielonej górze przenoszą się do świata wirtualnego, by przenosić tam towary na półki, korzystać ze szczypiec do pieczywa, otwierać drzwi (sic!), czy też podpisywać dokumenty. Dlaczego do świata wirtualnego przenoszone są nawet tak trywialne czynności? Trudno powiedzieć.Biedronka w swoim komunikacie podaje przykład szkolenia w wirtualnej rzeczywistości z wypiekania pieczywa. Pracownik uczy się tam zasad BHP i higieny oraz samodzielnego wypiekania z natychmiastową informacją zwrotną po zakończeniu ćwiczeń. Dopiero po takim szkoleniu przychodzi kolei na szlifowanie umiejętności w sklepie, pod kątem opiekuna.Ciekaw jestem jak bardzo nowe metody poprawią jakość obsługi klienta w sieci sklepów Biedronka i poziom wyszkolenia pracowników.Źródło: Biedronka.pl