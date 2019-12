SpaceX z udanym startem satelity Kacific. Walka o dostęp do internetu trwa

Kolejny sukces przedsiębiorstwa.





SpaceX pochwaliło się kolejną, udaną misją. Tym razem firma jest odpowiedzialna za dostarczenie na orbitę naszej planetyCały sprzęt ma być wykorzystywany do świadczenia bezprzewodowej transmisji danych, a także do obsługi łącza szerokopasmowego, które będzie w stanie zapewnić prędkość do 100 Mb/s na obszarze Azji i Pacyfiku. Satelita zapewniający dostęp do internetu został wystrzelonyz Cape Canaveral Air Force Station na amerykańskiej Florydzie.Za produkcję samego satelity odpowiada nikt inny, jak Boeing –. Część satelity będzie odpowiadała za przesyłanie na ziemię sygnału, który będzie koncentrował się w regionie Azji Południowo-Wschodniej a także na wyspach znajdujących się na Pacyfiku. SpaceX chce, aby w ten sposób więcej osób nieco „odizolowanych” od świata mogło skorzystać z dostępu do internetu. Pomysł ma także przyspieszyć zmiany ekonomiczne oraz gospodarcze w wielu regionach.Wśród regionów, które skorzystają na satelicie znalazły się takie miejsca, jak Bangladesz, Bhutan, Wyspy Cooka, Polinezja Francuska, Papua Nowa Gwinea, Nowa Zelandia, Nepal, Filipiny, Samoa i inne.Według firmy Kacific, udostepnienie internetu w nowej jakości we wspomnianych wyżej regionach ma nie tylko przyczynić się do obniżenia kosztów za łączność, ale także usprawnić takie obszary, jak służba zdrowia, usługi rządowe i praca przedsiębiorstw. Odizolowane regiony mają także sprawniej komunikować się oraz zarządzać pomocą w przypadku katastrof pogodowych.Na początku satelita będzie testowany przez parę tygodni, a później jego możliwości zostaną udostępnione na szeroką skalę.Nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki za powodzenie całej operacji.Źródło: ZDNet