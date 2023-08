Wyszukiwarka Google w Chrome na smartfonach z nowymi ulepszeniami

Wyszukiwanie informacji w Chrome na urządzeniach mobilnych stanie się przyjemniejsze.

Nieodłączną częścią przeglądarki Google Chrome jest. Dlatego gigant zraz na jakiś czas wprowadza do niej ulepszenia ukierunkowane w szczególności właśnie na zawartą w niej wyszukiwarkę. Tym razem Google zapowiedziałozmierzające do wyszukiwarki Google w Google Chrome na smartfonach. Niektóre z nich właściwie już zostały udostępnione.W sumie w najnowszym poście na swoim blogu Google zaprezentowało cztery nowe funkcje dla wyszukiwarki Google w Google Chrome. Dotyczą one sugestii wyszukiwania i nie tylko.Po pierwsze, od teraz w wyszukiwarce Google w Google Chrome, gdy zaczniesz wpisywać cokolwiek w pasku wyszukiwania, ujrzysz, zamiast sześciu jak dotychczas. Sugestie najbardziej odpowiadające wpisywanej frazie będą umieszczone na szczycie listy, a kolejne opcje ujrzysz na ekranie po jej przewinięciu w dół. Ta nowość już jest dostępna na urządzeniach z systemem Android, a na smartfonach z iOS Google właśnie zaczęło ją stopniowo udostępniać.

Wszechstronne podejście do tematów, które mogą Cię interesować

Google Chrome na urządzeniach mobilnych wyświetla teraz jeszcze więcej sugestii wyszukiwania. | Źródło: GoogleKolejne funkcje zapowiedziane przez Google dopiero zaczynają lub zaczną trafiać do użytkowników – i to w pierwszej kolejności do użytkowników urządzeń z Androidem. Jedną z nich są popularne wyszukiwania. Wystarczy, że tapniesz w Google Chrome w pasek adresowy, a. Będziesz mógł wybrać jeden z tych tematów, aby zobaczyć powiązane z nim wyniki wyszukiwania.Dodatkowo na wybranych stronach internetowych po tapnięciu w pasek adresowy ujrzysz, o którym aktualnie czytasz. Powiedzmy na przykład, że czytasz artykuł o Japonii. Po dotknięciu ekranu w miejscu paska wyszukiwania ujrzysz listę sugestii wyszukiwania powiązanych z Japonią.Ostatnia z nowych funkcji będzie stanowić rozwinięcie funkcji „”. Dla przypomnienia, funkcja Touch to search na urządzeniach z Androidem pozwala na zaznaczenie słowa na stronie internetowej i skorzystanie z opcji przeprowadzenia wyszukiwania z użyciem tego słowa w Google. Wkrótce po zaznaczeniu wybranego słowa dodatkowo ujrzymy karuzelę potencjalnych powiązanych z tych słowem wyszukań. Na przykład, gdy zaznaczysz w artykule słowo Lizbona, ujrzysz opcje wyszukania takich fraz jak „Lizbona hotele”, „Lizbona plaże” czy „stolica Portugalii”.Tematy wyszukiwań powiązane z frazą zaznaczoną w Google Chrome. | Źródło: Google