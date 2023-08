Lenovo może mieć w przygotowaniu nowego handhelda – Lenovo Legion Go

Ma on oferować jeszcze większy ekran niż Steam Deck.

Legion Go, czyli handheld od Lenovo

Do dwóch razy sztuka?

Konkurencja na rynku przenośnych konsol robi się coraz większa. W sieci właśnie pojawiły się pogłoski o tym, że nad nowympracuje obecnie. Handheld ten ma bazować na systemie, podobnie jak Asus ROG Ally , który zadebiutował w czerwcu bieżącego roku.Wieści o nowym handheldzie Lenovo pochodzą z serwisu. Ten cytuje nienazwane źródła, a więc warto podejść do nich sceptycznie. To powiedziawszy, rosnąca popularność konsol przenośnych sprawia, że można wierzyć w to, iż chiński producent chciałby konkurować z takimi urządzeniami jak Steam Deck.Zgodnie z doniesieniami nowa konsola Lenovo ma nosić nazwęi być wyposażona w jeden z układów, które zostały zapowiedziane na początku tego roku. Ma też dysponować, czyli jeszcze większym niż Asus ROG Ally i Steam Deck. Póki co to jedyne szczegóły na jej temat, które nieoficjalnie ujawniono.Warto wspomnieć, że nie po raz pierwszy słyszymy o przenośnej konsoli, nad którą Lenovo ma pracować. Ww sieci pojawiły się bowiem zdjęcia urządzenia o nazwie Lenovo Legion Play , które miało być pierwszą konsolą z Androidem do grania w chmurze. Lenovo Legion Play miał mieć 7-calowy ekran FHD, wbudowane kontrolery, dwa głośniki i akumulator o pojemności 7000 mAh.