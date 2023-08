YouTube nadal walczy z TikTokiem. Nowe funkcje mają w tym pomóc

Serwis chce zdobyć nową publiczność.



YouTube planuje już niedługo wprowadzić kilka nowości, które docelowo mają zwiększyć popularność formatu Shorts. Chodzi o dodanie podglądów transmisji na żywo czy ułatwienie przekształcenia horyzontalnie nagranego filmiku. Oprócz tego zaimplementowane zostaną liczne poprawki dla twórców – wszystko po to, by mogli jeszcze sprawniej rozpocząć proces publikacji wertykalnie nagranych klipów. Tym samym platforma po raz kolejny dała znać, że nie planuje odpuścić walki ze swoim największym konkurentem.





YouTube wprowadza funkcje rodem z TikToka



TikTok wciąż bowiem zyskuje nowych konsumentów, natomiast podobnie może powiedzieć o sobie Instagram czy tytułowy YouTube. Nic więc dziwnego, że regularnie podejmowane są próby przekonania kolejnych internautów do korzystania z tej (nie innej) usługi. Właśnie jesteśmy świadkami wykonania następnego kroku jeśli chodzi o realizację tego planu. Może tym razem się uda?



Mowa przede wszystkim o dodaniu podglądów filmów na żywo do sekcji Shorts. Podczas przeglądania materiałów będzie można natknąć się na odnośnik do konkretnego streama, lecz dopiero kliknięcie w ekran spowoduje przejście do faktycznej transmisji. Wtedy pojawi się czas oraz wszystkie opcje monetyzacji – jeśli korzystacie/korzystaliście z TikToka, to na pewno kojarzycie tego typu rozwiązanie. Jest ono dostępne u konkurencji od kilku lat i sprawdza się znakomicie.



Źródło: YouTube



Tu jednak mamy do czynienia ze swego rodzaju wewnętrzną rewolucją, bowiem live’y do tej pory w ogóle nie były dostępne z poziomu zakładki Shorts. Dzięki temu twórcy będą mogli pozyskać zupełnie nową oraz liczniejszą publiczność, co bez wątpienia przypadnie im do gustu. Opisana nowość powinna trafić do wszystkich użytkowników w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Teraz tylko pozostaje czekać na wprowadzenie dodatkowych opcji wsparcia influencerów.



Poza tym testowane są narzędzia ułatwiające przekształcenie zwykłego filmu w taki pasujący do Shorts – mowa tu o możliwości powiększania i przycinania oryginalnego wideo. Twórcy w ten sposób będą w stanie wygenerować więcej wyświetleń na jednym materiale źródłowym, co także powinno im się dosyć mocno spodobać.



Źródło: YouTube



Oprócz tego zyskają oni rozwiązanie polegające na pobraniu klipu audio i efektu użytego w filmie, który chcą odtworzyć. Przyda się to szczególnie w przypadku popularnych trendów, bowiem za pomocą kilku kliknięć chętne osoby będą mogły nagrać swoją wersję materiału. Poza tym nowością jest również opcja tworzenia duetów za pomocą funkcji Duet – dzięki temu influencerzy zyskają opcję integrowania się ze sobą oraz docierania do pokaźniejszej widowni. To także doskonale znamy z TikToka.



Sami więc widzicie, że doczekamy się debiutu tak naprawdę już znanych i lubianych rozwiązań. To zrozumiała decyzja YouTube’a i pozostaje czekać na ujawnienie kolejnych wyników popularności Shorts.



Źródło: The Verge, YouTube / Zdjęcie otwierające: pixabay.com