Platforma sprzedażowa ERLI udostępniła aplikację mobilną

Korzystanie z niej wiąże się z korzyściami.

ERLI ma już ponad 2 miliony klientów

"Osiągnięte przez nas w ciągu zaledwie trzech lat wyniki pozwalają nam realizować kolejne projekty biznesowe. Chcemy wykorzystać zbudowany przez ten czas potencjał sprzedażowy, dlatego dziś uruchamiamy aplikację mobilną ERLI. Jest to ogromna szansa dla naszych sprzedawców – obecnie ponad 75% klientów ERLI dokonywało zakupów za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W ten sposób prowadzący działalność na ERLI zyskują dodatkowy kanał pozwalający im jeszcze bardziej efektywnie realizować sprzedaż na naszej platformie poprzez zdecydowane obniżenie kosztów dotarcia do konsumentów" -

"Obecnie ponad 75% klientów ERLI dokonywało zakupów za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W ten sposób prowadzący działalność na ERLI zyskują dodatkowy kanał pozwalający im jeszcze bardziej efektywnie realizować sprzedaż na naszej platformie poprzez zdecydowane obniżenie kosztów dotarcia do konsumentów"

ERLI to jedna z najprężniej rozwijających się platform zakupowych w Polsce. Podmiot ten pochwalił się właśnie uruchomieniem nowej aplikacji mobilnej, dzięki której konsumenci będą mogli robić zakupy w sieci jeszcze taniej. Atrakcjami dla korzystających są m.in. roczna darmowa dostawa i kupony rabatowe o wartości 50 złotych do wykorzystania przy kolejnej transakcji.Na koniec czerwca 2023 roku na ERLI zarejestrowanych było ponad 2 miliony osób pragnących kupić w sieci produkty w możliwie najatrakcyjniejszej cenie. Firma podaje, że miesięcznie platformę sprzedażową odwiedza ponad 6,5 mln użytkowników. Kwestią czasu było udostępnienie apki na smartfony i tablety z systemami Android i iOS. Między innymi dzięki temu firma ERLI chce osiągnąć drugą pozycję na rynku e-commerce w Polsce.powiedział Adam Ciesielczyk, założyciel i prezes ERLI.Aplikacja mobilna ERLI ma oferować szereg korzyści, w tym ceny niższe niż na stronie internetowej ceny produktów i darmowe dostawy przez rok na zamówienia o wartości powyżej 79 złotych. Każdy klient, który zrobi zakupy w aplikacji, otrzyma ponadto 50 złotych rabatu w formie kuponu rabatowego na następne zakupy. Od połowy sierpnia ruszają oferty „NAJtaniej z ERLI” – najtańsze oferty na rynku wybranych produktów. Do końca roku ERLI uruchomi także program lojalnościowy.- mówi Adam Ciesielczyk.Aplikacja ERLI jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS w sklepach Google Play oraz App Store. Można ją pobrać za pomocą poniższych odnośników.Źródło: inf. prasowa