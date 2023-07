Linea - łamigłówki nie tylko dla elektryków (recenzja gry)

Łamigłówki dla relaksu.

Linea – fabularna gra logiczna

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 22,99 zł-31,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Różnego rodzaju gry logiczne to często bardzo proste projekty, których surowa forma i oprawa graficzna potrafią odstraszyć. Nic zatem dziwnego, że niektóre studia starają się dodać do swoich tytułów coś ekstra - fabułę, miłą dla oka grafikę itp.Linea jest tego dobrym przykładem. Mamy tu do czynienia z fabularną grą logiczną. Naszym zadaniem jest rysowanie linii światła w taki sposób, żeby przeszła przez wszystkie wymagane punkty i rozświetliła cały budynek.Brzmi to dość niewinnie, ale każdy kolejny poziom potrafi coraz skuteczniej rozruszać szare komórki. Całość ujęto w relaksacyjny charakter - nie ma limitu czasu czy ruchów do wykonania. Udane zakończenie poziomu odkrywa kolejną linię dialogową. Warstwa fabularna nie jest przesadnie wciągająca, ale dodaje grze nieco wyjątkowości.Do naszej dyspozycji jest 40 darmowych poziomów podzielonych na dwie historie. Za dodatkowy rozdział złożony z 30 kolejnych musimy zapłacić prawie 7 dolarów. Kolejne 6 dolarów to cena, jaką twórcy życzą sobie za wyłączenie reklam.Tu dochodzimy do największej wady tej produkcji. Pełnoekranowe reklamy po każdym poziomie skutecznie zabierają jakikolwiek efekt relaksu. Cena za wyłączenie jest zbyt wysoka w stosunku do zbyt małej liczby dostępnych poziomów.Linea jest więc grą trudną do jednoznacznej oceny. Starannie wykonana grafika i ciekawe podejście to jasne punkty. Nie wiem, czy wystarczająco jasne, żeby zniwelować natrętne reklamy.