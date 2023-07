Jedno kliknięcie i film nagrany. WhatsApp z długo wyczekiwaną nowością

Wysyłanie filmików stało się o wiele prostsze.



WhatsApp wzbogacił się właśnie o „błyskawiczne wiadomości wideo”, czyli nowość znacząco ułatwiającą nagrywanie oraz wysyłanie krótkich filmików. Teraz można to zrobić bezpośrednio z poziomu czatu, więc zniwelowana zostanie konieczność uruchamiania aplikacji kamery, by zarejestrować coś, co akurat dzieje się w tej chwili. Funkcja powinna być już dostępna dla wszystkich użytkowników i zapewne część z nich bardzo się na jej widok ucieszy – proszono bowiem o nią od dłuższego czasu. Zerknijmy nieco bliżej na jej sposób działania.





WhatsApp wprowadza „błyskawiczne wiadomości wideo”



Dosyć często informujemy Was o nowościach wprowadzanych do WhatsAppa – zazwyczaj są to jednak rozwiązania znajdujące się dopiero w fazie testowej. Ich droga do publicznego wydania jest prawie zawsze długa i kręta, może zająć nawet rok. Dlatego jeśli już faktycznie dojdzie do faktycznej implementacji jakiejś opcji, to możecie być pewni, że poinformuje Was o tym sam Mark Zuckerberg – nie inaczej jest i w dzisiejszym przypadku. Czego dokładnie możemy się więc spodziewać po wdrożonej właśnie aktualizacji?



„Błyskawiczne wiadomości wideo” to opcja pozwalająca na nagrywanie i udostępnianie krótkich osobistych filmów bezpośrednio w czacie. Dzięki temu szybko zareagujemy na daną wiadomość bądź sytuację, co do tej pory było tak naprawdę niemożliwe. Jedynym ograniczeniem jest to, że taki klip nie może trwać dłużej niż 60 sekund. Dlaczego? Według osób odpowiedzialnych za aplikację to idealna długość na „złożenie życzeń, śmianie się z żartów czy też przekazywanie dobrych wieści”.



No dobra, ale jak skorzystać z tego rozwiązania? Jest to dosyć proste, wystarczy stuknąć przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Wtedy zostaniemy przeniesieni do trybu wideo, gdzie poprzez przytrzymanie ikonki nagramy film. Przesunięcie jej w górę pozwoli na zarejestrowanie materiału bez użycia rąk. Ten zostanie natomiast otwarty w czacie z wyłączonym dźwiękiem, by nie zaskoczyć odbiorcy – oczywiście za pomocą jednego kliknięcia będzie można aktywować audio.



Poza tym firma Meta przypomina, że tego typu wiadomości wideo są w pełni zaszyfrowane, co ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jeśli zaś chodzi o dostępność rozwiązania, to część osób powinna je już u siebie zobaczyć. Do wszystkich osób trafi natomiast w przeciągu najbliższych kilku tygodni.



