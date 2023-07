Uber w Warszawie z nową funkcją. To trzecie takie miasto na świecie

Uber jeszcze wygodniejszy.



Uber Airport w Warszawie z nową funkcją

Uber od nieco ponad roku jest oficjalnym partnerem taxi na Lotnisku Chopina w Warszawie. Lądowałem kilka dni temu na warszawskim lotnisku i niestety znajduje to odzwierciedlenie w cenach. "Lotniskowy" Uber stał się znacznie droższy niż oferta konkurencyjnych aplikacji przewozowych. Dla niektórych od teraz będzie jednak wygodniejszy, co może uzasadnić wyższą cenę.



Nowe wydanie usługi Uber Airport na Lotnisku Chopina w Warszawie pozwala zamówić przejazd z wykorzystaniem kodu PIN. Gdy korzystający zamówi z poziomu aplikacji "podwózkę", nie musi już czekać na przyjazd samochodu. Wystarczy podejść do dowolnego samochodu Uber stojącego na poziomie przylotów i podać kierowcy specjalny kod.



