Nie chcecie tracić czasu? WhatsApp ma dla Was ciekawą nowość

Użytkownicy powinni być zadowoleni.



Wygląda na to, że WhatsApp już niedługo zyska funkcjonalność oszczędzającą nieco cennego czasu. Chodzi o wprowadzenie łatwiejszego sposobu na tworzenie czatów grupowych – będzie można to zrobić bezpośrednio podczas procesu przekazywania wiadomości. Jeśli więc zechcemy wysłać zdjęcie kilku osobom, to teraz bez żadnego problemu powołamy do życia nową konwersację, natomiast wspomniany plik multimedialny zostanie automatycznie na jej łamach udostępniony. Czy dodano coś jeszcze?





WhatsApp z nowym sposobem na tworzenie czatów grupowych



Jeśli chodzi o WhatsApp, to aplikacja w przeciągu ostatnich kilku tygodni wzbogaciła się o kilka interesujących rozwiązań. Mowa tu chociażby o nowej warstwie prywatności w postaci opcji zablokowania widoczności własnego numeru telefonu dla członków danej społeczności. Poza tym internauci mogą liczyć na likwidację konieczności dodawania nieznajomej osoby do listy kontaktów na naszym smartfonie – teraz konwersację można rozpocząć poprzez wpisanie numeru bezpośrednio w aplikacji. Niedługo pojawi się kolejna intrygująca aktualizacja.



Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o pewnych dodatkach wdrożonych do wersji beta komunikatora. Główną atrakcją jest umożliwienie użytkownikom tworzenie nowej grupy podczas przekazywania konkretnej wiadomości. Proces ten wydaje się niezwykle prosty – sekcja przekazywania zdjęcia/filmu/tekstu zostanie wzbogacona o ikonę „Utwórz grupę”, której kliknięcie spowoduje natychmiastowe utworzenie nowego czasu wraz z wybranymi przez nas znajomymi.



Źródło: WABetaInfo



Potem dana wiadomość automatycznie zostanie udostępniona wszystkim członkom grupy. Mówimy tu przede wszystkim o funkcji oszczędzającej czas użytkowników, ale także kolejnym pretekście do tworzenia grup i rozmawiania na interesujące dla nas tematy. Tych społecznościowych rozwiązań ostatnio pojawiło się w aplikacji naprawdę mnóstwo – oprócz czatów grupowych mamy też Społeczności czy kanały.



Jeśli zaś chodzi o pozostałe usprawnienia w najnowszej aktualizacji wersji beta WhatsAppa, to podrasowano nieco wybrane elementy interfejsu, by pasowały do wzornictwa Material Design 3 oraz zmieniono sekcję powiadomień dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Data publicznego wdrożenia nowości nie jest jednak znana. Pozostaje więc uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości i oczekiwanie na stosowny komunikat.



Źródło: WABetaInfo / Zdjęcie otwierające: pixabay.com