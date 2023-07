Oracle gwałtownie podniosło ceny Java. Klienci rezygnują

Co zamiast Oracle?



W styczniu tego roku firma Big Red, która nabyła Javę przy okazji wykupu Sun Microsystems w 2009 roku, zapewniała, że nowy model sprzedażowy Java SE Universal Subscription to "wygodna comiesięczna subskrypcja, obejmująca licencjonowanie i wsparcie Java SE do użytku na komputerach stacjonarnych, lub wdrożeń na serwerach i w chmurze". Miało być pięknie, a jest po prostu drogo. Zmienione warunki licencji Java od Oracle skutkują nawet 2-5-krotnym wzrostem kosztów dla większości organizacji.



Klienci odwracają się od Oracle. Winne podwyżki cen Java

Od czasu wprowadzenia nowego modelu biznesowego w styczniu, firmy z całego świata wykorzystujące środowisko Java odczuwają gwałtowny wzrost kosztów licencji Oracle. Zastępca głównego analityka w Gartner i autor raportu, Nitish Tyagi, przekazał The Register hipotetyczne wyliczenia dotyczące organizacji zatrudniającej 49 500 pracowników, z których wszyscy mają prawo do korzystania z licencji Named User Plus (NUP), zgodnie ze starszym modelem subskrypcji. Ta organizacja korzysta również z pakietu Oracle JDK na 5000 procesorów i jako taka zapłaciłaby 742 500 dolarów za licencje NUP i 900 000 dolarów za licencje na procesory w ramach dotychczasowej umowy. Nowy model Universal Subscription kosztowałby ją okokoło... 3 118 500 dolarów, co oznacza 90-procentowy wzrost ceny.



"Klienci starszych produktów Java SE Subscription nadal mogą odnowić subskrypcję na dotychczasowych, korzystniejszych warunkach" - czytamy w komunikacie. Eksperci ds. licencjonowania twierdzą jednak, że oczywistym jest to, że Oracle będzie dążyć do zmuszenia klientów do przejścia na nowe warunki. Już teraz Oracle wysyła e-maile do firm w celu wydobycia informacji, które mogą przynieść korzyści w przyszłych negocjacjach licencyjnych.



W swoim raporcie Gartner ostrzega ponadto, że Oracle jest gotowe weryfikować to, czy użytkownicy przestrzegają warunków licencji Java. Jeden na pięciu użytkowników może spodziewać się audytu Oracle w ciągu najbliższych trzech lat, dowiadujemy się.



Co zamiast Oracle?

Do 2026 roku więcej niż 80 procent aplikacji Java będzie bazowało na środowiskach uruchomieniowych innych podmiotów. W 2023 roku odsetek ten wynosi 65 procent.



Klienci przechodzą na środowiska wykonawcze Java innych firm, takich jak Azul, Amazon Coretto, Eclipse Temurin i IBM Semuru, odkąd Oracle ogłosiło nowy model cenowy. Badania wskazują na spadek wykorzystania Oracle JDK i wzrost wykorzystania innych środowisk wykonawczych Java.



Źródło: Gartner via The Register