mObywatel rośnie jak na drożdżach. Nowa funkcja spodoba się rodzicom

Będą mogli spać spokojniej.



Jeśli korzystacie z aplikacji mObywatel, to z pewnością dostrzeżecie obecność nowej funkcjonalności. Chodzi oczywiście o Bezpieczny Autobus, czyli rozwiązanie pozwalające na sprawdzenie czy konkretny pojazd komunikacji zbiorowej posiada wymagane badania techniczne oraz zezwolenia. Nowość może okazać się niezwykle przydatna przede wszystkim rodzicom, którzy będą chcieli zweryfikować środek transportu przed np. wycieczką swojego dziecka.





mObywatel zyskał właśnie kolejną funkcję



mObywatel 2.0 zadebiutował stosunkowo niedawno w atmosferze skandalu. Aplikacja przez ponad dobę nie działała większości użytkownikom, co zostało dostrzeżone przez praktycznie wszystkie rodzime media. Na szczęście wszystko wróciło do normy, lecz niesmak rzecz jasna pozostał. Ministerstwo próbuje niezadowolonych konsumentów przekonać ciekawymi nowościami. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o implementacji tymczasowego prawa jazdy.



Teraz przyszedł czas na kolejną aktualizację wprowadzającą usługę Bezpieczny Autobus korzystającą z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego konkretnego autobusu miejskiego/wycieczkowego otrzymamy najważniejsze informacje na jego temat. Czego dokładnie możemy się dowiedzieć?



Przede wszystkim mowa o statusie ważności polisy OC oraz badania technicznego. Nie zabraknie również danych na temat miejsca rejestracji oraz marki, modelu czy typu autobusu. Oprócz tego dowiemy się nieco na temat stanu licznika czy numeru VIN. Chodzi tu więc o same najważniejsze informacje, co z pewnością przypadnie do gustu wielu użytkownikom.





Dziś o 16:00 z @CYFRA_GOV_PL ruszył Bezpieczny Autobus w mObywatelu 2.0 pic.twitter.com/x9Ap1qOxuD — Janusz Cieszyński (@jciesz) July 25, 2023

Jeśli czytając artykuł pomyśleliście sobie, że już gdzieś o tym wszystkim słyszeliście, to macie rację! Od dłuższego czasu usługa Bezpieczny Autobus jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Teraz natomiast stała się częścią mObywatela, co bez wątpienia zwiększy jej popularność oraz zmotywuje np. rodziców do częstszego sprawdzania stanu konkretnych pojazdów.



Stosowna aktualizacja powinna być już dostępna u wszystkich użytkowników. Koniecznie więc sprawdźcie jej dostępność u siebie – wkrótce do aplikacji powinny natomiast trafić kolejne nowości. Miejmy nadzieję, że chociaż tym razem obędzie się bez błędów uniemożliwiających korzystanie z platformy.



Źródło: Twitter (@jciesz) / Zdjęcie otwierające: Twitter (@jciesz)