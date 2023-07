Ta wersja Androida właśnie straciła wsparcie. Bez wymiany smartfona się nie obędzie

Można było się tego spodziewać.



Google poinformowało właśnie o zakończeniu wsparcia dla systemu Android KitKat, co oznacza nałożenie blokady na m.in. dobrodziejstwa ekosystemu czy korzystanie z cyfrowego sklepu. Powodem podjęcia takiej decyzji jest oczywiście niezwykle mała grupa aktywnych użytkowników, przez co koncernowi po prostu przestało się to wszystko opłacać. Jeśli więc należysz do grona osób jeszcze korzystających z „czwórki”, to nie pozostało Ci nic innego jak sięgnąć po nieco nowszy telefon.





To koniec wsparcia dla Android KitKat 4.4



Google może pochwalić się dosyć długim okresem wsparcia dla poszczególnych wersji swojego mobilnego oprogramowania. Wszystko podyktowane jest rzecz jasna obecnością w Sklepie Play wielu programów kompatybilnych nawet z odsłonami wydanymi dosyć dawno temu. Zawsze jednak nadchodzi ten moment, kiedy korporacja mówi STOP i odłącza konkretnym konsumentom dostęp do szeregu usług. Jedna z takich chwil właśnie ma miejsce i jedyną reakcją wśród większości osób będzie zapewne bezuczuciowe wzruszenie ramionami – słusznie zresztą.



Już niedługo usługi Google Play zostaną zaktualizowane do wersji 23.30.99, która będzie ostatnią obsługującą system Android KitKat 4.4 – nie ma więc już mowy o dostarczaniu jakichkolwiek aktualizacji czy innych form wsparcia. Chodzi o całkowite odcięcie wtyczki i wbicie ostatniego gwoździa do trumny. Jak się jednak okazuje, zapewne mało internautów odczuje jakąkolwiek zmianę. Oprogramowanie jest obecnie używane przez mniej niż 1 procent posiadaczy smartfonów. To wręcz marginalny rezultat i trudno oczekiwać od firmy jego utrzymywania.







Na oficjalnym blogu wyczytać możemy następującą informację:



Platforma Android KitKat (KK) została wydana po raz pierwszy około 10 lat temu i od tego czasu wprowadziliśmy wiele innowacyjnych ulepszeń i funkcji dla Androida, które są niedostępne na KK. Od lipca 2023 r. liczba aktywnych urządzeń na KK wynosi poniżej 1%, ponieważ coraz więcej użytkowników aktualizuje system do najnowszych wersji Androida. W związku z tym nie będziemy już wspierać KK w przyszłych wersjach usług Google Play. Urządzenia KK nie będą otrzymywać wersji APK Usług Play wykraczających poza 23.30.99.



Dokładnie tak, Android KitKat ujrzał światło dzienne w 2013 roku i już kilkanaście miesięcy temu otrzymał ostatnią aktualizację. Branża od tego czasu znacząco się rozwinęło i dostarczanie nowoczesnych usług Google Play po prostu przestało mieć jakikolwiek sens.



Jedynym rozwiązaniem jest przesiadka na nowy smartfon, tyle.



Źródło: Google / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Android KITKAT 4.4 - Android Animation - Boat na YouTube (@kitkat)