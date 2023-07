iOS 17 wyjaśni, co znaczą symbole na metkach oraz ten czajniczek i dzbanuszek w aucie

Niespodziewana nowość.

iOS 17 odczyta i przetłumaczy dowolny znak graficzny

Zupełnie normalną rzeczą jest to, że wkraczając w dorosłość człowiek nie posiada wiedzy absolutnej. Pozwólcie mi proszę, że posłużę się stereotypami. Mówi się na przykład, że symbole umieszczane na metkach z ubraniami są dla mężczyzn czarną magią. Z drugiej strony panowie lubią podśmiewać się z internautek pytających na forach motoryzacyjnych o to, "co oznacza świecący czajniczek na desce rozdzielczej w aucie". Oczywiście tak jak już wspomniałem to tylko często krzywdzące stereotypy - panowie mogą znać się świetnie na metkowych oznaczeniach, a panie mieć w małym palcu znaczenie wszystkich aktywnych i nieaktywnych podświetlanych symboli widniejących na desce rozdzielczej swojego samochodu. Do czego zmierzam? Do software'owego przełomu. iOS 17 pojawi się funkcja, pozwalająca błyskawicznie wyszukiwać znaczenie przeróżnych symboli.Aktualizacja iOS 17 i pojawi się dopiero tej jesieni, ale publiczna wersja beta jest już dostępna. Jedna z zawartych w niej nowinek nosi nazwę. Pozwala ona urządzeniu za pośrednictwem kamery identyfikować i wyjaśniać użytkownikowi symbole widoczne w obiektywie. Tak, nawet te widoczne w kokpicie auta, samolotu lub na metkach z ubraniami.Redaktorzy Jalopnika wypróbowali Visual Look Up z moim iPhone 14 Pro wyposażonym w iOS 17, ale ocenili jako dość rozczarowujące, nawet jak na wersję beta. Obsługa nowości jest bajecznie prosta: wystarczy zrobić zdjęcie symbolu, otworzyć zdjęcie w aplikacji Zdjęcia i dotknąć odpowiedniej ikony u dołu ekranu.