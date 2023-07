iOS 16.6 już jest. Zainstaluj go, by zmnieszyć szansę na zostanie ofiarą ataku

Szereg poprawek bezpieczeństwa.



Apple zdecydowało się na opublikowanie systemu iOS 16.6, który wprowadza przede wszystkim szereg poprawek oraz usprawnień dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Koncern przy okazji poinformował, że zaleca instalację aktualizacji wszystkim posiadaczom obsługiwanych smartfonów, gdyż zmniejsza ona szansę na zostanie ofiarą hakerskiego ataku. Dlatego jeśli widzicie u siebie opcję pobrania patcha, to nie wahajcie ani chwili.





iOS 16.6 już dostępny do pobrania



Ostatnio użytkownicy iPhone’ów byli świadkami dosyć dziwnej sytuacji, gdyż korporacja udostępniła mały update naprawiający krytyczny błąd, po czym się z niego wycofała i wprowadziła kolejny, gdyż ten poprzedni powodował inne problemy. Na szczęście wszystko już wróciło do normy i teraz Apple może zająć się wypuszczaniem standardowych aktualizacji poprawiających komfort korzystania z urządzeń sygnowanych logo nadgryzionego jabłka. Właśnie jesteśmy świadkami debiutu jednej z nich. Czego dokładnie należy się po niej spodziewać?



iOS 16.6 skupia się przede wszystkim na licznych poprawkach błędów oraz ulepszeniu ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Jeśli zerkniecie na oficjalną listę zmian, to zapewne w połowie zrezygnujecie z czytania – zmian jest bowiem bardzo dużo, co przynajmniej w teorii stanowi dobrą wiadomość dla posiadaczy iPhone’ów. Osoby czekające na jakiekolwiek nowe funkcje mogą jednak poczuć się nieco zawiedzone, żadnych rozwiązań tym razem nie zaimplementowano.



Źródło: Tabletowo



Tak czy siak mówimy o niezwykle ważnym łataniu luk powodujących groźne podatności systemu na działania złych aktorów. Poza tym jest to jedna z ostatnich aktualizacji dla urządzeń iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz X – warto pamiętać, że „siedemnastki” na tych smartfonach nie ujrzymy. Tym bardziej więc warto już teraz wyposażyć się w najnowszy patch.



Waży on niemało, bo 731,1 MB – chociaż w obecnych czasach nie jest to raczej zbyt wygórowana wartość. Poza tym warto wspomnieć, iż część pozostałych urządzeń od Apple również wzbogaciło się o istotną aktualizację. Koniecznie więc sprawdźcie swoje sprzęty i pobierzcie wszelkie update’y.



A potem czekajcie na kolejne.



Źródło: Apple, Tabletowo / Zdjęcie otwierające: Apple