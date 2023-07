Bing AI w końcu w Chrome i Safari. Pierwsi użytkownicy już mogą korzystać

Sprawdź, czy i Ty masz taką możliwość.

Bing AI w Chrome i Safari

„Wprowadzamy dostęp do usługi Bing Chat w Safari i Chrome dla wybranych użytkowników ramach naszych testów prowadzonych w innych przeglądarkach.”

„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć dostęp jeszcze większej liczbie użytkowników po zakończeniu naszych standardowych procedur testowych.”

Na początku czerwca informowaliśmy o tym , że, czyli czatbot wykorzystujący zaawansowaną sztuczną inteligencję wbudowany w wyszukiwarkęi bazujący na modelu, już wkrótce będzie dostępny nie tylko w przeglądarce Microsoft Edge , ale również w Google Chrome Safari . Wskazywały na to prowadzone wówczas tymczasowo testy.Teraz ta zapowiedź się spełniła. Bing AI jest już stopniowo udostępniany wybranym użytkownikom Google Chrome i Safari. Tylko kwestią czasu jest to, kiedy trafi on do wszystkich użytkowników.Co ciekawe osoby, które już uzyskały dostęp do Bing AI w Google Chrome i Safari, ujrzały informację o tym w formie pop-upu w systemie Windows 10 lub Windows 11 . Podobno póki co wybrani szczęśliwcy mogą korzystać z Bing AI w Google Chrome i Safari w ramach testów, ale dostęp do narzędzia najwyraźniej został im udostępniony na stałe. Poza tym, podobno wszyscy użytkownicy mają uzyskać dostęp do usługi w Chrome i Safari w ciągu nadchodzących tygodni., powiedział rzecznik Microsoftu.