Netflix wprowadził do aplikacji istne centrum dowodzenia. Nowa funkcja już jest

Przyda się wielu użytkownikom.



Netflix postanowił wprowadzić ciekawą nowość do swojej mobilnej aplikacji. Mowa tu o sekcji „Mój Netflix” mającej stanowić idealne rozwiązanie dla osób nie do końca potrafiących wybrać, co chcą w danej chwili obejrzeć. Zakładka będzie ponadto skrótem do pobranych materiałów, polubionych filmów oraz seriali, a także pozycji znajdujących się na „Mojej liście”. Mówimy więc o naprawdę przydatnym rozwiązaniu mogącym zaprowadzić porządek w bibliotece subskrybentów.





Netflix z funkcją, która pozwoli zapanować nad chaosem w aplikacji