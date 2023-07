Steam ze świetną nowością. Irytujące dźwięki odeszły w zapomnienie

W końcu!



Okazuje się, że Steam niedawno wzbogacił się o interesujące rozwiązanie pozwalające na wyciszenie irytujących dźwięków. Zostało ono zaimplementowane wraz z ostatnią głośną aktualizacją, lecz z pewnych powodów nie debatowano na jego temat zbyt szumnie. Teraz użytkownicy w końcu dostrzegli specjalny przełącznik i natychmiastowo podziękowali programistom za coś, co było naprawdę gorliwie oczekiwane.





Steam z opcją, która przypadnie Wam do gustu



Ponad miesiąc temu Steam zyskał ogromny update wywracający platformę do góry nogami – przeprojektowano nie tylko jego zewnętrzną warstwę, ale również tę wewnętrzną. Dlatego też korzystanie z usługi stało się przyjemniejsze nie tylko dla przeciętnych użytkowników, ale także deweloperów. Poza tym odmieniono system powiadomień oraz nakładkę w grze, więc zabawa w poszczególne tytuły jest po prostu lepsza. Wraz z tym patchem zaimplementowano również specjalną opcję, która nie została zauważona przez wszystkich internautów.



Aktualizacja wprowadziła bowiem także nieco irytujący dźwięk uruchamiający się w momencie zdobycia osiągnięcia lub zakończenia procesu pobierania gry. Nie wiem jak Wy, ale osobiście go nie lubię i tak się składa, że Valve przewidziało wystąpienie tego typu głosów niezadowolenia. Dlatego też w opcjach klienta pojawił się specjalny wyłącznik.



Źródło: wł.



Jeśli więc korzystacie z pulpitowego trybu, to należy przejść do sekcji Steam -> Ustawienia -> Powiadomienia, a następnie odznaczyć przełącznik o nazwie „Odtwórz dźwięk przy wyświetlaniu wyskakującego powiadomienia”. Dzięki temu nie zaskoczy nas irytująca melodyjka w momencie zdobycia osiągnięcia. Było to niezwykle irytujące i na szczęście użytkownicy nie są zmuszani do korzystania z tej nowości.



Takie drobne zmiany potrafią przyczynić się do znacznego zwiększenia komfortu korzystania z aplikacji Steam – nawet jeśli na pierwszy rzut oka mogą wydać się nawet zbędne. Pozostaje więc mieć nadzieję, że nadchodzące aktualizacje oprogramowania przybędą do internautów z podobnymi ciekawymi rozwiązaniami.



Źródło: Steam, PC Gamer / Zdjęcie otwierające: Steam