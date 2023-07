Windows 11 dawno nie otrzymał takiego buildu. Liczba nowości robi wrażenie

Microsoft ostatnio nie próżnuje.



Windows 11 zyska wkrótce wiele zmian w obrębie Eksploratora plików, które bez wątpienia przypadną do gustu wielu użytkownikom. Mowa tu chociażby o zupełnie nowym panelu wyświetlającym szczegóły wybranego pliku oraz zmodernizowanym pasku adresu automatycznie rozpoznającym foldery. Oprócz tego poznaliśmy szczegóły innych wybranych rozwiązań, które najprawdopodobniej trafią do systemu wraz z jesienną aktualizacją.





Windows 11 z kolejnymi świetnymi nowościami



Ostatnio dosyć regularnie informujemy Was o nowościach zmierzających do Windowsa 11 – dowiedzieliśmy się o m.in. opcji pozwalającej zaoszczędzić prąd czy poprawkach skierowanych w stronę graczy. Oprócz tego spodziewać możemy się funkcji ułatwiającej ponowne zainstalowanie oprogramowania. Nie można zapominać także o ogromnej aktualizacji 23H2, której premiera odbędzie się już prawdopodobnie za kilka miesięcy.



Teraz poznaliśmy szczegóły kolejnych interesujących zmian. Wszystko za sprawą nowej testowej wersji systemu, która obejmuje nieco poprawiony Eksplorator plików, czyli centralne miejsce interfejsu. Zauważalną poprawkę zauważymy już po zaznaczeniu dowolnego pliku i skorzystaniu z kombinacji ALT + Shift + P – naszym oczom ukaże się nowy panel szczegółów wyświetlający informacje kontekstowe dotyczące aplikacji/dokumentu/folderu. Mowa tu o miniaturze, statusie udostępniania, ostatniej aktywności, powiązanych plikach itd.



Źródło: Microsoft



Jeśli zaś chodzi o wspomniany w pierwszym akapicie pasek adresu, to teraz automatycznie rozpozna on sposób przechowywania folderu. Zależnie więc od tego czy znajduje się on lokalnie, czy w chmurze, to uzyska specjalne oznaczenie – dowiemy się również nieco o stanie synchronizacji jeśli korzystamy z coraz popularniejszej usługi OneDrive. Okej, co jeszcze wprowadza Build 22631.2050?



Źródło: Microsoft



Należy wspomnieć o nowym mikserze głośności dostępnym w sekcji szybkich ustawień. Teraz jeszcze łatwiej zmodyfikujemy głośność w poszczególnych aplikacjach i będziemy mieli nad tym znacznie większą kontrolę. Oprócz tego postanowiono dodać nowy skrót klawiszowy (WIN + CTRL + V), który przekieruje nas bezpośrednio do miksera – to świetna wiadomość.



Źródło: Microsoft



Oprócz tego wykonano kolejny krok w stronę uczynienia systemu oprogramowaniem bez haseł. Mowa o jeszcze szerszej implementacji systemu passkeys, który może okazać się znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jeśli chodzi o logowanie się do różnych usług. Ponadto usprawniono proces kopiowania i wklejania haseł – teraz Microsoft ostrzeże nas, gdy wykryje niebezpieczeństwo pochodzące z danej witryny.



Źródło: Microsoft



Nie można także zapominać o ulepszeniach w obrębie lokalnego udostępniania plików – panel ten został w pełni przebudowany oraz wzbogacony o kilka przydanych rozwiązań. Zdecydowano się także na naprawę licznych błędów oraz wprowadzenie natywnej obsługi sprzętów RGB.



Źródło: Microsoft



Zmian jest więc naprawdę sporo i korzystać mogą już z nich osoby znajdujące się w programie Windows Insider. Do wszystkich zapewne trafią na jesieni wraz z aktualizacją 23H2.



Źródło: Windows Latest, Microsoft / Zdjęcie otwierające: Microsoft