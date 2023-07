DaVinci Resolve 18.5 już jest. Aktualizacja wprowadza mnóstwo nowości

W tym nowe narzędzia AI.

, czyli popularny program do edycji wideo, otrzymał właśnie dużą aktualizację. Firmaudostępniła nareszcie DaVinci Resolve w zapowiedzianej w kwietniu wersji. Zawiera ona ponad 150 nowych funkcji.DaVinci Resolve to naprawdę świetna alternatywa dla Adobe Premiere Pro . Co istotne, można korzystać z tego programu także za darmo, a jego darmowa wersja nie jest przesadnie okrojona. Można w niej chociażby renderować filmy w, dokonywać korekcji kolorów i używać mnóstwo różnych efektów oraz przejść.Aktualizacja 18.5 dla DaVinci Resolve była dostępna w ramach beta testów już od kilku miesięcy, ale teraz pojawiła się już jej stabilna wersja. Jak informuje Blackmagic, dodaje ona nowe narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję, całe mnóstwo ulepszeń funkcji dostępnych wcześniej i nie tylko.W DaVinci Resolve 18.5 można teraz na przykład dokonywać w klipach transkrypcji audio w klipach, by szybko generować napisy dla osi czasu dzięki funkcji automatycznego przekształcania mowy na tekst. Stronapozwala teraz dodatkowo grupować ścieżki audio w celu szybszej automatyzacji montażu.W programie pojawiła się też funkcjapozwalająca dodać wirtualne oświetlenie do sceny, na przykład by zmienić jej nastrój. Można też w nim już również eksportować swoją oś czasu doza pomocą nowej funkcji. Dzięki Presentations wiele osób może przeglądać swoją oś czasu, zostawiać komentarze, a także uczestniczyć w czacie na żywo.

DaVinci Resolve 18.5 – pobierz za darmo już teraz

Niektóre z nowości w DaVinci Resolve 18.5. | Źródło: mat. własneDo zakładkiw DaVinci Resolve 18.5 dodano trzy nowe typy menu – opcje osi czasu, działania osi czasu i działania montażowe, które pozwalają włączyć edytowanie w trybie, przyciąć punkty edycji do wskaźnika odtwarzania, ponownie zsynchronizować dźwięk, zmienić wygląd osi czasu i więcej. Umieszczono też tam przycisk „Ripple”, który włącza i wyłącza fragmenty wyedytowane w trybie ripple.Co ważne, od teraz można przesyłać treści stworzone w DaVinci Resolve bezpośrednio do platformy TikTok . Wystarczy zalogować się na swoje konto TikTok w ustawieniach programu i użyć odpowiedniego presetu renderowania na stronie Dystrybucji lub okna dialogowego szybkiego eksportu.Oczywiście, DaVinci Resolve 18.5 to także mnóstwo innych zmian. Blackmagic zapewne opublikuje ich pełną listę niebawem.Oczywiście, darmową wersję DaVinci Resolve 18.5 możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem. Jeżeli już masz DaVinci Resolve na swoim komputerze, program zaproponuje Ci pobranie plików umożliwiających instalację aktualizacji, gdy tylko go uruchomisz.Aktualizacja DaVinci Resolve do wersji 18.5 już jest możliwa. | Źródło: mat. własneNiestety, wiele z nowości wprowadzonych w DaVinci Resolve 18.5 to funkcje dostępne tylko w DaVinci Resolve Studio, czyli płatnej wersji programu. Istotny jest jednak fakt, że w przeciwieństwie do Adobe Premiero Pro jest to program, który nie bazuje na comiesięcznej subskrypcji. Aby uzyskać dostęp do DaVinci Resolve Studio 18 , należy opłacić dożywotnią licencję. Kosztuje ona około 1700 złotych.Źródło: Blackmagic, fot. tyt. Canva