5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #346]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Planer Posiłków

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 2,89 zł-98,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy łatwe w obsłudze narzędzie do planowania posiłków, aplikację ułatwiająca pakowanie walizek na wakacje, a także lekki odtwarzacz audiobooków. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z ciekawymi tytułami z elementami RPG.

PackPoint

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 14,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Łatwe w obsłudze narzędzie do planowania posiłków. Za jego pomocą szybko stworzymy jadłospis (śniadania, obiady, kolacje) dla całego tygodnia. Każdą potrawę możemy szczegółowo opisać, ustalić listę składników, załączyć pliki z przepisem czy zrobić zdjęcie. Posiłki możemy łatwo przesuwać i kopiować na inne dni.Dodatkowym atutem jest wbudowana lista zakupów i inwentarz posiadanych w domu składników.

PlayBook Lite

Cena: 0 zł / Zakupy w aplikacji: 9,99 zł-36,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Aplikacja ułatwiająca pakowanie walizek na wakacje i inne wyjazdy. Wybieramy nasz cel podróży, określamy termin pobytu i typ wyjazdu (biznes, turystyka). Kolejnym krokiem jest zaznaczenie aktywności i cech, które pasują do naszego planu (plaża, zwiedzanie, wakacje z dziećmi itp.). Na podstawie podanych informacji aplikacja automatycznie tworzy listę rzeczy do spakowania. Co ważne, bierze również pod uwagę prognozę pogody dla wskazanej lokalizacji.

The Witch's Knight

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 3,49 zł-344,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Lekki odtwarzacz audiobooków rozwijany na zasadach open source. Nie wyświetla reklam i oferuje wszystkie najbardziej przydatne funkcje (zmiana prędkości odtwarzania, wyłącznik czasowy, odgrywanie w pętli itp.). Możemy również ustawić opcję pomijania ciszy i pobierać okładki z internetu.Aplikacja pozwala dostosować wygląd i parametry odtwarzacza do własnych preferencji. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla Android Auto.

Watcher of Realms

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,09 zł-1 599,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Ciekawa gra fabularna, która łączy w sobie cechy RPG oraz rekreacyjnego tytułu typu idle clicker. Kierujemy sympatyczną wiedźmą, odkrywamy kolejne elementy historii, eksplorujemy częściowo otwarty świat, walczymy z wrogami itd. Mechanika gry nie jest skomplikowana, co pozwala na dobrą zabawę również mniej doświadczonym graczom.Na wyróżnienie zasługuje starannie wykonana grafika w stylu rysunkowym.

Rozbudowany tytuł typu RPG. Gra oferuje nietypową rozgrywkę, która wykorzystuje elementy znane miłośnikom gatunku tower defense. Przemierzamy różnorodne lokalizacje i mierzymy się z falami nadchodzących wrogów. Wybieramy bohaterów i ustawiamy ich na polu walki, stosujemy ataki specjalne itp.Nie brakuje elementów związanych ze zbieraniem nowych bohaterów, zwiększaniem ich umiejętności i zabieraniem wyposażenia.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!