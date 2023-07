Znajda.org - pomaganie nic nie kosztuje (recenzja)

Aplikacja, którą po prostu warto zainstalować.

Znajda.org – aplikacja pomoże odnaleźć zagubione zwierzę

Cena: 0 zł / 9 i nowsze

W dobie wszechobecnych mediów społecznościowych pełnych treści wątpliwej jakości często zapominamy o sile społeczności. Wystarczy wspomnieć o zbiórkach charytatywnych czy finansowaniu projektów różnego typu (crowdfunding).Znajda.org to ciekawa inicjatywa, której potencjał rośnie wraz z dotarciem do jak największej grupy użytkowników. Aplikacja pomaga bowiem w odnajdywaniu zagubionych psów i kotów w całym kraju.Idea jest prosta. Użytkownicy dodają dwa rodzaje ogłoszeń (zaginione lub znalezione zwierzę). Zdjęcie, dodatkowe informacje i oznaczenie lokalizacji ułatwiają w pozytywnym rozwiązaniu sprawy. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia powiadomień o nowych zgłoszeniach z naszej okolicy..Aplikacja jest w pełni darmowa - projekt jest finansowany z UE. W takim przypadku nie ma sensu wytykać błędów. Pozostańmy przy ogólnym stwierdzeniu, że interfejs nie należy do najładniejszych i najlepiej zoptymalizowanych.Znajda.org to projekt godny uwagi. Skromna baza użytkowników dusi jednak potencjał całej inicjatywy. Na koniec zatem apel. Aplikację powinien zainstalować w zasadzie każdy - może kiedyś uda nam się pomóc jakiemuś psu czy kotu wrócić do domu.