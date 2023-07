Paliwo taniej aż o 45 groszy na litrze. Potrzebujesz tej nowej aplikacji

Ta oferta przebija inne.

Promocja na paliwo - tańsze paliwo na stacjach MOL

"Z MOL Move korzysta kilka milionów użytkowników w Europie. Obserwujemy, że klienci po zarejestrowaniu się w aplikacji, korzystają nawet kilkakrotnie częściej z oferty naszych stacji. Z przyjemnością ogłaszam wprowadzenie MOL Move w Polsce i jestem przekonany, że klienci tutaj również docenią liczne zalety nowego programu lojalnościowego. To przede wszystkim wygodne oszczędzanie na cenie paliwa, nawet do 45 groszy za litr, ale również personalizowane oferty, gry z nagrodami i wirtualne zdrapki, pod którymi czekają na klientów atrakcyjne nagrody"

Program VIP na stacjach MOL

Sezon wakacyjny w pełni. Polacy tankują swoje samochody na potęgę i właśnie ze względu na to przygotowaliśmy jakiś czas temu zestawienie aplikacji niezbędnych do tego, aby zatankować paliwo z rabatem. W tekście wspomnieliśmy o stacjach grupy MOL, obecnej na polskim rynku od kilku miesięcy dzięki przejęciu 417 stacji paliw działających wcześniej w Polsce pod marką Lotos. Trzeci największy gracz na rynku detalicznej sprzedaży paliw w naszym kraju również uruchomił promocję na paliwa, a od teraz, by z niej skorzystać potrzebna jest nowa apka.MOL ogłosił uruchomienie nowego programu lojalnościowego Move. Ze zniżek na paliwa do 45 groszy na litrze da się skorzystać na wszystkich stacjach Lotos i MOL w Polsce. Oczywiście niezbędna jest rejestracja w specjalnej aplikacji, którą pobrać możecie na swoje urządzenia mobilne z systemami Android i iOS.Po pobraniu aplikacji użytkownicy uzyskają dostęp do prawdopodobnie najlepszej promocji na paliwa na rynku: czterech kuponów na tankowanie paliw EVO ze zniżką 35 gr za litr i ekstra kuponu ze zniżką aż 45 gr za litr na tankowanie paliw premium EVO Plus. W MOL Move są dostępne także gry z nagrodami, personalizowane oferty oraz stałe rabaty na paliwa i ofertę stacji MOL i Lotos w całej Polsce.– powiedział Richard Austen, Prezes Zarządu MOL Polska.Pięć kuponów rabatowych można wykorzystać do końca sierpnia 2023 roku. Każdorazowo rabatowane jest do 100 litrów paliwa - to faktycznie więcej niż u konkurencji.Interesującym novum są cztery poziomy korzyści za uczestnictwo w programie. Im więcej punktów zbierze członek programu, tym większe rabaty czekają go na stacji.Iżytkownicy MOL Move zyskują stałe zniżki na paliwa, hot dogi, gorące napoje, myjnię i kosmetyki samochodowe. Pierwszy poziom korzyści, czyli Green, osiąga się zaraz po rejestracji, co upoważnia do stałej zniżki w wysokości 5 groszy za każdy litr paliw premium EVO Plus oraz 10 procent rabatu na kosmetyki samochodowe. Po osiągnięciu kolejnych poziomów, Silver i Gold, stałe zniżki na paliwa zwiększają się do 5 groszy za litr paliw EVO, nawet do 15 groszy za litr paliw premium EVO Plus oraz 15 procent rabatu za myjnię, kawę, hot doga i kosmetyki samochodowe. Do największych korzyści upoważnia pełen niespodzianek poziom VIP. Jakich niespodzianek? Tego jeszcze nie wiemy.Źródło: mat. własny, MOL