Koniec z czekaniem na fizyczne prawo jazdy. mObywatel z rewolucyjną nowością

Świeży kierowcy będą wniebowzięci.



Już niedługo mObywatel wzbogaci się o obsługę kolejnego dokumentu – tym razem chodzi o tymczasowe prawo jazdy, co bez wątpienia przypadnie do gustu osobom, które dopiero co zdały praktyczny egzamin państwowy. Tym samym zostaną one zwolnione z obowiązku czekania kilku tygodni na możliwość odebrania „plastiku”. Do tej pory nie znaliśmy konkretnej daty wdrożenia nowości, lecz na szczęście sytuacja uległa właśnie zmianie.





mObywatel już niedługo wprowadzi tymczasowe prawo jazdy



Doskonale pamiętam moment, w którym udało mi się zdać egzamin na prawo jazdy. Po wyjściu ze znienawidzonego ośrodka uświadomiłem sobie jednak, że przecież nie mogę jeszcze wsiąść za kółko – muszę łaskawie czekać kilkanaście dni na wyrobienie fizycznej kopii dokumentu. Nie do końca rozumiałem tą konieczność, przecież informacja o przebytym teście powinna automatycznie zostać odnotowana w systemie. Na szczęście osoby planujące rozpocząć swoją przygodę z jazdą autem nie będą musiały już przechodzić przez podobne rozterki.



Minister Cyfryzacji poinformował właśnie o konkretnej dacie udostępnienia tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel – funkcja trafi tam już 7 sierpnia. Plany odnośnie do wprowadzenia tego dokumentu nie są rzecz jasna tajemnicą, wiedzieliśmy o nich od dłuższego czasu, lecz brakowało istotnych konkretów. Okej, ale na jakich zasadach będzie działać tytułowa nowość? No cóż, trudno tu doszukiwać się skomplikowanych regulaminów.





Minister @CYFRA_GOV_PL @jciesz w #KPRM: 7 sierpnia rusza „tymczasowe” prawo jazdy w aplikacji mObywatel. Jest to dokument, gdzie czekając na wydanie fizycznego prawa jazdy po zdaniu egzaminu – przez 30 dni można korzystać z nowo pozyskanego dokumentu w formie elektronicznej. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 20, 2023

Jeśli zdamy egzamin praktyczny na prawo jazdy, to cyfrowy dokument powinien trafić na nasz smartfon niedługo po tym wydarzeniu. Dzięki temu będziemy mogli kierować samochodem jeszcze zanim doczekamy się możliwości pójścia do urzędu. Jedynym minusem wydaje się tu sposób wprowadzania nowości – nie wszyscy zobaczą ją u siebie tego samego dnia. Zostanie ona udostępniona w przeciągu 14 dni, a to wszystko z powodu chęci przeprowadzenia testów czy wszystko działa prawidłowo.



Nie zdziwcie się więc, gdy tymczasowe prawo jazdy trafi do Waszej wersji aplikacji dopiero 21 sierpnia – po prostu uzbrójcie się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Tak czy siak mówimy o naprawdę świetnej funkcji i bardzo dobrze, że w końcu się jej doczekamy. Nie należy jednak zapominać, że od debiutu mObywatela 2.0 minął dopiero tydzień (nie obyło się rzecz jasna bez krytycznych problemów, za co rząd zebrał srogie baty od społeczności) i plany na rozwój usługi są dosyć ambitne.



Opcja zastrzegania numeru PESEL, system płatności, funkcja Bezpieczny Autobus – to tylko kilka nowości, które wkrótce mają zadebiutować na łamach rządowej aplikacji.



Źródło: Twitter (@pisorgpl) / Zdjęcie otwierające: gov.pl