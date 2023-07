Netflix zablokował współdzielenie kont na całym świecie

Koniec kombinowania.



Netflix wprowadził na całym świecie ograniczenia dotyczące współdzielenia kont. Kontrowersyjna decyzja została podjęta niedługo po publikacji danych sugerujących, że blokada przyczyniła się do wzrostu aktywnych subskrybentów. Koncernowi nie pozostało więc nic innego niż globalne rozszerzenie zmian odnośnie do swojej polityki, co z pewnością zostanie dostrzeżone przez mnóstwo użytkowników udostępniającym hasło swoim znajomym.





Netflix wprowadza zakaz współdzielenia kont na całym świecie



Pod koniec maja bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że Polacy mają poważne powody do obaw. Zaprezentowano bowiem nowe podejście do sposobu korzystania z Netflixa w ramach tego samego gospodarstwa domowego. Osoba spoza niego zmuszana jest od niedawna do przeniesienia swojego profilu na inne konto bądź wydania 9,99 zł na specjalne miejsce na tym wykorzystywanym do tej pory. W przeciwnym razie platforma zostanie na wybranym urządzeniu po prostu zablokowana – na szczęście nie tyczy się to ludzi wyjeżdżających np. na dłuższy wyjazd.



Teraz dowiedzieliśmy się, że ograniczenia dotyczące współdzielenia kont zastosowano na wszystkich rynkach, na których dostępna jest usługa – wszystko ze względu na to, iż „zjawisko to stanowi złożone wyzwanie dla jego perspektyw finansowych”. Ponadto zaznaczono wzrost subskrybentów na poziomie 6 milionów, ten podobno jest podyktowany do tej pory wprowadzonymi blokadami w poszczególnych państwach. To rzeczywiście zauważalna zmiana, bowiem w analogicznym kwartale ubiegłego roku firma utraciła około milion klientów.



Źródło: Netflix



Zmiany w obrębie współdzielenia kont mają stanowić „główny akcelerator przychodów w tym roku i spodziewamy się, że wszystko będzie narastać jeszcze przez co najmniej kilka kwartałów”. Oprócz tego zaznaczono, iż na razie nie należy się spodziewać wprowadzenia dodatkowej opcji członkostwa tam, gdzie dokonano kontrowersyjnych poprawek. Czy dowiedzieliśmy się czegoś jeszcze?



Warto przy okazji wspomnieć o obecności kilku produkcji od HBO na Netflixie – te już niedługo zadebiutują także u nas. Niedawno informowaliśmy Was o zapowiedzi serialu „Gracze”, natomiast już 1 sierpnia doczekamy się premiery „Niepewne”, co jest niemałym zaskoczeniem, gdyż od pewnego czasu sugerowano ekskluzywność tego tytułu na rynek amerykański.



Jeśli zaś chodzi o zakaz współdzielenia kont, to na razie jest on obecny za krótko, by ocenić jego realny wpływ na konsumenckie wybory.



Źródło: TechCrunch / Zdjęcie otwierające: pixabay.com