W Google Play pojawił się polski komunikator stawiający na bezpieczeństwo. Oto PRIV

PRIV – co takiego oferuje?

Każdy numer w aplikacji PRIV posiada oddzielną listę kontaktów.

Do aplikacji PRIV można się szybko zalogować.

Aplikacja, która ma gwarantować bezpieczeństwo

„Każda droga jest bezpieczna, wygodna i szybka dla użytkownika. Dzięki weryfikacji tożsamości oszuści nie będą mieli możliwości korzystania z aplikacji, co stanowi istotną cechę wyróżniającą aplikację PRIV na rynku szyfrujących aplikacji komunikacyjnych. PRIV jest stworzony przez ludzi i dla ludzi – ma być funkcjonalny, prosty w obsłudze, przystępny i przede wszystkim bezpieczny.”

Polska firmastworzyła i udostępniła aplikację telekomunikacyjną, która ma zagwarantować użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa. To nie tylko komunikator do prowadzenia rozmów telefonicznych i tekstowych, ale również narzędzie, w którym użyjesz wirtualnych numerów telefonu. Możesz je pobrać już teraz.W aplikacji PRIV można korzystać nawet z trzech wirtualnych numerów telefonu,. Jeden z nich oferowany jest jednak nawet w planie, pozwalającym na odbieranie i nawiązywanie połączeń oraz odbieranie i wysyłanie SMS-ów z innymi użytkownikami PRIV za darmo.Co istotne, każdy z numerów telefonu w aplikacji PRIV posiada oddzielne kontakty, połączenia i wiadomości. Usługa działa wyłącznie przez Internet i możemy korzystać z niej poza zasięgiem sieci operatora, o ile mamy dostęp do Wi-Fi.PRIV ma oferować trzy plany subskrypcji –. Mini dostępny będzie tylko z. Tak, PRIV dysponuje programem lojalnościowym - za każdą minutę odebranego połączenia z innej sieci oraz każdego otrzymanego SMS-a użytkownik otrzymuje punkty, które można wymienić chociażby na zakup subskrypcji, połączenia i SMS-y wychodzące.Subskrypcjabędzie kosztować(z opłatą 10 groszy za minutę lub SMS) i być dedykowana mniej aktywnym użytkownikom.będzie zaś przeznaczona dla aktywnych użytkowników, którzy cenią sobie komfort i przewidywalne koszty. Ma ona bowiem umożliwiać prowadzenie nielimitowanych rozmów na numery mobilne i stacjonarne w Polsce. Jej cena jeszcze nie została podana.Jak wspomniałam, PRIV jest aplikacją stawiającą na bezpieczeństwo. Zarówno rozmowy, jak i wiadomości, są w niej szyfrowane metodą. Jej poziom bezpieczeństwa został nawet poddany specjalnemu, który podobno potwierdził odporność aplikacji na ataki teleinformatyczne i lokalne, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych użytkowników oraz integralności samej aplikacji PRIV.Ponadto, z aplikacji PRIV można zacząć korzystać w pełni dopiero po potwierdzeniu w niej swojej tożsamości. Tożsamość można potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej i usługi MojeID, aplikacji eDO App przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub wysyłając zdjęcie dowodu osobistego lub paszportu i selfie.powiedział Dawid Jarosławski, twórca aplikacji PRIV.Aplikacja PRIV jest już dostępna w sklepie Google Play. Możesz ją pobrać na swój smartfon z Androidem za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.PRIV (Android) – pobierz Źródło: Confly / fot. tyt. Confly