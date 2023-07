WhatsApp wprowadza nowość, która zaoszczędzi Wam czas i nerwy

Czekano na nią latami.



WhatsApp już niedługo wzbogaci się o interesujące rozwiązanie, które znacząco ułatwi proces znajdowania nowych znajomych. Okazuje się, że zlikwidowana zostanie konieczność dodawania konkretnej osoby do listy kontaktów na naszym smartfonie, co od lat stanowi udrękę konsumentów i niepotrzebną irytację. Oczywiście na samym początku nowość zostanie przetestowana na wybranej grupie internautów. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





WhatsApp z funkcją, która ułatwi nawiązywanie nowych znajomości



WhatsApp regularnie zyskuje ciekawe nowości mające na celu zwiększenie komfortu korzystania z popularnego komunikatora. Ostatnia byliśmy chociażby świadkami wprowadzenia opcji zapewniającej większą kontrolę nad widocznością numeru telefonu. Oprócz tego zaimplementowano łatwiejszy sposób na przenoszenie wiadomości i załączników pomiędzy telefonami działającymi na tym samym systemie operacyjnym. Teraz dowiedzieliśmy się, iż nadchodzi kolejna funkcja.



Do tej pory WhatsApp posiadał nieco dziwne wymagania. Jeśli chcieliśmy wysłać wiadomość do osoby niezapisanej w naszej książce kontaktowej, to najpierw trzeba było to zrobić – w przeciwnym wypadku wymienianie się jakimikolwiek treściami po prostu było niemożliwe. Redakcja portalu WABetaInfo odkryła, że wkrótce to ograniczenie przestanie istnieć. To dobra informacja dla wielu osób. Okej, ale jak to będzie w ogóle działać?



Źródło: WABetaInfo



Załóżmy, że chcemy napisać do jeszcze nam nieznanego użytkownika z pewną sprawą. Po planowanej aktualizacji wystarczy, iż zainicjujemy nowy czat oraz wpiszemy numer danej osoby w pasku wyszukiwania. Wtedy zobaczymy tam specjalny przycisk, po którego kliknięciu aktywowana zostanie opcja wysyłania wiadomości do tej osoby. Brzmi banalnie, prawda? Na razie jednak nie wiadomo, kiedy funkcja pojawi się u pokaźniejszej grupy internatów, na razie trwają jej testy.



Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i mieć nadzieję, że na wdrożenie rozwiązania nie będzie trzeba czekać miesiącami. To się bowiem czasami zdarza.



Źródło: WABetaInfo / Zdjęcie otwierające: pixabay.com