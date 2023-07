Poznaliśmy szczegóły Microsoft 365 Copilot. Usługa będzie płatna i „rewolucyjna”

Ma odmienić pracę na dokumentach.



Ujawniono szereg szczegółów odnośnie do usługi Microsoft 365 Copilot – okazuje się, że będzie ona płatna, co do tej pory nie było aż takie oczywiste. Ujawniono nie tylko cennik, ale także szereg możliwości mających docelowo wpłynąć na komfort pracy wielu użytkowników. Chodzi tu rzecz jasna wykorzystanie dobrodziejstw coraz popularniejszej sztucznej inteligencji. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





Microsoft 365 Copilot będzie płatną usługą



Technologiczny gigant od dłuższego czasu rozwija produkty opierające się na sztucznej inteligencji. Nie tak dawno byliśmy chociażby świadkami wprowadzenia Bing AI do systemu Windows 11, co spotkało się z mieszanym odbiorem społeczności – zwłaszcza po ogłoszeniu implementacji irytujących powiadomień. Oprócz tego nie można zapominać o asystencie Windows Copilot, który został właśnie udostępniony w deweloperskim kanale testowym „jedenastki”. To jednak nie koniec tego typu projektów firmy – o co dokładnie chodzi?



W marcu bieżącego roku byliśmy świadkami zapowiedzi usługi Microsoft 365 Copilot, która ma docelowo odmienić sposób w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji znajdujących się w popularnym pakiecie biurowym. Chodzi tu rzecz jasna o dodanie do niego mocy sztucznej inteligencji GPT-4, co pozwoli na automatyczne tworzenie szkiców dokumentów, arkuszy czy prezentacji. Klient będzie musiał wyłącznie dołączyć opis tekstowy/głosowy sugerujący zawartość pliku.







Jest to o tyle istotne, że Word, Excel oraz PowerPoint to dosyć skomplikowane programy i okiełznanie ich w stopniu biegłym zajmuje… sporo czasu. Sztuczna inteligencja ma ułatwione zadanie i zna wszystkie funkcje, nawet te przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Dzięki temu praca na dokumentach może zostać niezwykle ułatwiona, co brzmi naprawdę świetnie. Do tego należy dołożyć fakt, że AI wykorzysta informacje pochodzące nie tylko z plików, ale także z sieci oraz Microsoft Graph.



Data premiery nie jest jeszcze znana, lecz podczas wczorajszej konferencji Microsoft Inspire 2023 udostępniono szczegóły dotyczące cennika – tak, usługa będzie płatna. Dostęp do niej uzyskamy za 30 dolarów miesięcznie, lecz należy mieć na uwadze, iż należy być wcześniej posiadaczem pakietu Microsoft 365. Chodzi więc o dodatkowy wydatek, lecz koncern twierdzi, że Copilot jest wart wydania kolejnych kilkudziesięciu złotych.



Wszystko rzecz jasna ze względu na możliwości oferowane przez asystenta. Najbliższe miesiące mają być kluczowe dla rozwoju nowości i wkrótce pokaźniejsza grupa konsumentów ma uzyskać do niej dostęp. Miejmy nadzieję, że warto czekać.



Źródło: The Verge, Neowin / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Introducing Microsoft 365 Copilot | Your Copilot for Work na YouTube (@Microsoft365)